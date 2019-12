Švýcar Odermatt slaví v Beaver Creeku první výhru v SP

Beaver Creek (USA) - Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál superobří slalom v americkém Beaver Creeku a připsal si premiérové vítězství v seriálu Světového poháru. Druhého Nora Aleksandera Aamodta Kildeho porazil o desetinu sekundy. Vítěz úvodního super-G z Lake Louise, olympijský šampion Matthias Mayer z Rakouska, byl o další čtyři setiny třetí a upevnil si vedení v celkovém hodnocení SP.

Dvaadvacetiletý Odermatt se na trať spustil s číslem dvě a byl první, kdo dojel až do cíle. Jeho čas pak už nikdo nepřekonal. Všestranný Švýcar, jenž na loňském mistrovství světa juniorů získal pět zlatých medailí, tak potvrdil svůj talent i mezi elitou. Jeho dosavadním maximem v SP bylo druhé místo z obřího slalomu v Soldeu z minulé sezony.

"Bylo to na hraně, víc už bych přitlačit nemohl. Ale v super-G můžete být rychlý jedině tak, že pojedete na hraně. S číslem dvě to taky jinak nejde. Neměl jsem žádné informace, měl jsem v hlavě jen ideální linii a té jsem se držel," řekl.

V sobotu čeká lyžaře v Coloradu sjezd, v neděli je na programu obří slalom.

Muži - superobří slalom:

1. Odermatt (Švýc.) 1:10,90, 2. Kilde (Nor.) -0,10, 3. Mayer (Rak.) -0,14, 4. Pinturault (Fr.) -0,37, 5. Caviezel (Švýc.) -0,64, 6. Ganong (USA) -0,69, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,74, 8. Smiseth Sejersted (Nor.) -0,86, 9. Reichelt (Rak.) -0,91, 10. Casse (It.) -0,93.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 z 8 závodů): 1. Mayer 160, 2. Odermatt 136, 3. Kilde 120, 4. Caviezel 105, 5. Paris (It.) 100, 6. Kriechmayr 96.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 44 závodů): 1. Mayer 221, 2. Paris 180, 3. Odermatt 170, 4. Kilde 152, 5. Pinturault 150, 6. Caviezel 145.