Bern - Švýcar Andreas Bürkli byl v předvánoční loterii vylosován jako výherce milionu franků (23 milionů Kč), o výhru ale přišel kvůli technickým problémům. Společnost Swisslos, která loterii pořádá, se omluvila a uvedla, že nového výherce vylosuje po svátcích.

Výherce je losován z bubnu, ve kterém je deset jmen, jež vzešla z předchozího užšího výběru. Podmínkou zařazení do užšího výběru je to, že lidé musejí být dostupní na telefonu. To se ale nyní ve dvou případech nestalo, pořadatelé proto zařadili dva náhradníky a pak ještě jednoho, na seznamu však figurovalo jen devět jmen a Bürkli na něm chyběl.

Po vylosování se moderátoři Bürklimu nedovolali, podle médií ale nebylo jasné, zda režie telefon vůbec vytočila, když na seznamu nebyl.

Společnost Swisslos k chaotickému vývoji dodala, že kvůli technickým potížím se muselo hlasovat ručně a že do bubnu se nedopatřením dostalo 11 jmen. A Bürkli byl právě tím jedenáctým. Podle Swisslos přijal Bürkli zvrat sportovně.