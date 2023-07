Svůj zřejmě poslední koncert odehrál v sobotu ve Stockholmu Elton John

Stockholm - Poslední koncert svého posledního turné odehrál v sobotu večer ve Stockholmu Elton John. Na zřejmě závěrečné vystoupení jeho více než padesátileté kariéry se do švédské metropole přišly podívat desítky tisíc lidí, uvedla agentura AFP.

"Hrát pro vás byl můj důvod k životu a vy jste byli naprosto úžasní," řekl mimo jiné šestasedmdesátiletý zpěvák a skladatel, který se už koncem června rozloučil s fanoušky v rodné Británii, kde ho na hudebním festivalu v Glastonbury poslouchalo až 120.000 lidí.

Zpěvák hitů jako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man své fanoušky nadchl i ve Švédsku. "Bylo to neuvěřitelné. Ještě nemám slov, protože jsem to všechno ještě nestrávil," řekl AFP jeden z příznivců Anton Pohjonen, který na koncert dorazil z Finska.

"Skoro brečíme," podotkl zase švédský učitel Conny Johansson. Padesátiletá Američanka Jeanie Kincerová pak řekla, že chtěla "být na konci, protože jsem byla příliš mladá na to, abych byla na začátku".

Hudební kariéra rodáka z anglického města Pinner trvala celkem 52 let, jeho závěrečné turné, během něhož odehrál pře 300 koncertů, kvůli pandemii covidu-19 téměř pět let.