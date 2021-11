Svrčinová: Výjimka z izolace pro nakažené by byla špatným signálem

Praha - I pro lidi, kteří se nakazili koronavirem a jsou bez příznaků, platí izolace minimálně 14 dní a výjimky nejsou, prohlásila dnes hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Reagovala tak na oznámení Hradu, podle něhož prezident Miloš Zeman i po pozitivním testu na koronavirus v neděli na zámku v Lánech jmenuje Petra Fialu (ODS) novým premiérem. Svrčinová Radiožurnálu řekla, že hradní kancléř Vratislav Mynář s ní během dnešního rozhovoru neřešil hygienické podmínky, za kterých chce prezidentská kancelář jmenovací akt uspořádat.

Izolaci podle ní ukončuje ošetřující lékař, případná výjimka by byla špatným signálem vůči veřejnosti. "Pokud by došlo k takové výjimce, já věřím tomu, že k tomu nedojde, tak by se občané samozřejmě oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla než někdo jiní. Pravidla musí pro všechny platit stejně," uvedla Svrčinová.

Neumí si představit, jak by mohl prezident při dodržení izolace osobně Fialu jmenovat. O žádných detailech, jak by se mohlo jmenování uskutečnit, se s kancléřem dnes nebavili. Výjimka pro izolaci podle ní není možná, metodický pokyn hygieniků hovoří jasně o minimálně dvou týdnech.

"Paní hlavní hygienička ve svém vyjádření jasně připomněla, že pokud má někdo pozitivní test na covid, tak musí nastoupit do izolace, která trvá 14 dní. Výjimka z tohoto pravidla neexistuje. Paní Svrčinová také připomněla, že jakékoliv výjimky z tohoto pravidla by byly špatným signálem pro občany," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Hrad dnes dopoledne oznámil, že Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kam byl ve čtvrtek převezen z Lán po pozitivním testu na koronavirus. Stalo se to jen několik hodin poté, co nastoupil do domácí péče soukromé ošetřovatelské společnosti. V neděli v 11:00 pak má na zámku v Lánech jmenovat Fialu premiérem, a to podle Hradu za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření. Podle ÚVN nemá Zeman příznaky onemocnění covid-19 a byly mu podány protilátky. Pokud nenastane neočekávaný vývoj, nemocnice očekává propuštění "v příštích dnech".

Fiala novinářům řekl, že neví, jak konkrétně se má jmenování v Lánech odehrát za situace, kdy prezident měl pozitivní test na covid-19. Má to být upřesněno během dneška a soboty, po konzultaci Hradu se Svrčinovou, dodal.