Svrčinová: O prázdninách by mohly být dva hrazené testy PCR a dva antigenní

Praha - Lidé by mohli mít z veřejného zdravotního pojištění v červenci a srpnu hrazeny dva PCR a dva antigenní testy na koronavirus. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Ke konci června by se podle ní mohlo zároveň otevřít očkování proti covidu-19 vakcínou od firem Pfizer/BioNTech pro děti od 12 let.

V červnu budou mít lidé hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Pro prázdninové měsíce vláda uvažuje o dvou PCR a dvou antigenních. Děti do šesti let věku nebudou potřebovat žádný test například při dovolené v České republice.

PCR test by měl od 1. července pojišťovnu stát kolem 600 korun, potvrdil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době za něj pojišťovna hradí asi 1200 korun.

Děti nad 12 let se budou očkovat podle Svrčinové jen ve vybraných centrech, kde očkují pediatři. Od podzimu by pak mohly podávat vakcínu dětští lékaři v ordinacích.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravilo novou verzi novely zákona o ochraně veřejného zdraví k uzákonění certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo prodělaném onemocnění. Poslanci předchozí verzi odmítli v úterý schvalovat zrychleně a vyvstaly otazníky, zda má šanci na přijetí do říjnových voleb. Ministerstvo návrh připravilo ještě pod vedením Petra Arenbergera (za ANO).

"Vůle v tom znění novelu projednat nebyla napříč politickým spektrem. Z mého pohledu i poměrně nepřekvapivě, protože mám pocit, že byla až příliš extenzivní a v legislativní nouzi by to asi nebylo úplně optimální," řekl Vojtěch. Novelu předloží vládě v pondělí.

Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.

Český certifikát by se měl dát stáhnout z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky od 1. června. "Budou dva druhy certifikátů. Jeden o provedeném testování, jeden o provedeném očkování a o prodělání nemoci," řekla Svrčinová.

Chystá se podle ní i mobilní aplikace, která by měla začít fungovat zhruba ve stejném termínu. V mobilu budou moci mít lidé i certifikáty rodinných příslušníků.