Svrčinová: Jdu hlavně pracovat, jako satisfakci to neberu

Ostrava (zpravodajka ČTK Martina Helánová) - Ještě loni v létě čelila sedmapadesátiletá ředitelka moravskoslezských hygieniků Pavla Svrčinová kritice. Důvodem byla zpřísněná protiepidemická opatření v regionu. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ji dokonce kvůli podle něj nezvládnuté komunikaci vyzval, aby zvážila setrvání ve funkci. Po dnešku je jasné, že za pár dní Svrčinová vystřídá Jarmilu Rážovou ve funkci hlavní hygieničky, povede tedy hygieniky v celé zemi. ČTK dnes řekla, že svůj profesní postup jako satisfakci nevnímá. V nové funkci chce podle svých slov hlavně pracovat.

"Když se to rozhodlo a seděli jsme s mužem, tak jsem mu říkala, že nejvíce by to asi potěšilo moji mámu. Moje maminka byla velmi uznávaný ostravský hygienik. Já jdu pracovat, už si nepotřebuju budovat nějaké ego v mém věku," uvedla Svrčinová.

Domnívá se, že významných profesních úspěchů už dosáhla. "Myslím si, že jsem jediný hygienik, který se kdy dostal do pracovního poměru u Evropské komise. Navíc jsem byla z regionu, kolegové, co tam se mnou pracovali, byli všichni z centrálních orgánů," řekla ČTK Svrčinová, která zároveň přednáší i na Ostravské univerzitě.

Hygienička čelila značné kritice loni v létě. Hygienici tehdy s okamžitou platností rozšířili protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Právě rychlost zavádění opatření se stala předmětem kritiky. Před sídlem hygieniků se tehdy dokonce objevily kritické nápisy jako "Nejste Bohové". V reakci na opatření se v Ostravě konala demonstrace.

"Byla chyba na mé straně, že to (zavádění omezení) bylo rychlé. Vždycky jsme ale byli učeni rychle a efektivně zasáhnout. Vzala jsem si z toho poučení. Myslím, že každá chyba by měla vést k tomu, že člověk má nějakou sebereflexi," podotkla Svrčinová. Dodala, že s obdobnou situací, jako je nynější pandemie covidu-19, se dosud nikdo z hygieniků nepotkal. "V tom zatížení a stresu jsme stále jenom lidé, nejsme stroje nebo roboti," uvedla.

Za dobu pandemie bude Svrčinová už třetí hlavní hygieničkou. Vláda loni v březnu na samém počátku šíření choroby v České republice odvolala tehdejší hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že nezvládla svoji práci a svoji pozici. Řízením úřadu byla místo Gottvaldové pověřena tehdejší ředitelka středočeské hygienické stanice Rážová, kterou vláda do funkce definitivně jmenovala v červnu. "Jdu pracovat, jdu řešit problém. A jestli tam vydržím déle nebo nevydržím... já už jsem v takovém věku, že se můžu chystat do důchodu," dodala Svrčinová.