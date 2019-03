Plzeň - Hokejisté Olomouce v sedmém rozhodujícím utkání čtvrtfinálové série řádně potrápili favorizovanou Plzeň, přesto s Indiány neuspěli ani potřetí za poslední čtyři sezony v této fázi play off. Podle obránce Kohoutů Jana Švrčka byli tentokrát nejblíže překonání osudového soupeře.

"Určitě je nepovažujeme za svůj neoblíbený tým. Byla vyloženě náhoda, že jsme na sebe opět narazili ve čtvrtfinále. Šli jsme do toho s tím, že máme šanci přes ně postoupit. Zápasy byly opravdu vyrovnané a rozhodovaly miniaturní detaily. Sedmý zápas a těsný výsledek hovoří za vše," řekl Švrček po prohře v sedmém utkání 2:3.

"Je to velké zklamání. Do sedmého zápasu jsme bohužel nevstoupili dobře, to všichni viděli. První třetina byla od nás špatná. Pak jsme se snažili dotahovat. I když se náš výkon postupně zlepšoval, tak jsme nedali kýžený vyrovnávací gól," litoval Švrček.

Po jednoznačné výhře ve čtvrtečním šestém zápase přitom Hanáci do Plzně přijeli optimisticky naladěni. "Přijeli jsme v parádní náladě. Ale pak nám tady jezdili dva na jednoho, neměli jsme je vůbec pokryté. Nevím, čím to bylo, ale nedokázali jsme navázat na předchozí povedený zápas," nechápal Švrček olomoucký herní výpadek v úvodních jedenácti minutách, během nichž Západočeši třikrát skórovali. "Nevyšel nám vstup a to nakonec rozhodlo celý zápas. Úplně jsme z toho vypadli a bohužel nás to stálo postup," řekl.

I přes hodně nepodařený úvod Olomouc dokázala duel zdramatizovat. "Něco jsme si k tomu v kabině řekli a nahecovali se. Hra se trochu zvedla. Minutu po minutě jsme se zlepšovali. Posledních deset minut jsme měli docela tlak a bohužel jsme toho nevyužili. Pak už jsme asi neměli sílu. Plzeň už si to poslední minutu pohlídala a vůbec nám nepůjčila puk," uvedl střelec dvou branek v sérii.

Dnes ještě kontaktní trefou na 2:3 necelé tři minuty před závěrečnou sirénou utkání zdramatizoval. "Dostal jsme přihrávku od druhého beka. Kluci byli najetí. Viděl jsem, že šlapou dopředu. Já byl hrozně daleko a zkusil jsem to napálit na bránu do jízdy našim hráčům. Naštěstí to pro nás tak šťastně skočilo, že z toho byl gól," pospal Švrček gól vstřelený z vlastního obranného pásma.

Důrazný obránce v průběhu série svou tvrdou hrou vyvolával emoce na ledě i v hledišti. "O tomhle je play off. Dostat se soupeři pod kůži, aby proti vám nechtěl hrát. To si myslím, že splnil celý tým. Tuhle práci jsme zvládli dobře. Na ledě podle pokřiků protihráčů proti nám nikdo nechtěl hrát," pousmál se "zlý muž" čtvrtfinále.

I přes vyřazení se podle Švrčka nemusí Hanáci za předvedený výkon stydět. "Série byla až na první zápas a dnešní první třetinu obrovsky vyrovnaná. Plzeňští od nás určitě takový odpor nečekali. Musím pochválit všechny kluky v kabině, trenéry a vedení, jak jsme k tomu přistoupili. Teď jsme ale zklamaní," uvedl Švrček, podle nějž patřila mezi klíčové okolnosti série hra v početní výhodě.

Olomouc i v play off potvrdila, že 6. místo v základní části neobsadila náhodou. "Bylo to postavené na skvělém gólmanovi a bandě bojovníků, kteří se poperou o každý kousek ledu. To vede k úspěchu. Musím říci, že Plzeňští před námi musí smeknout klobouk. My samozřejmě smekáme i před nimi. Postoupili zaslouženě. Byly ale okamžiky, kdy měli stažená lýtka. Vůbec jsme je nepustili a osobně jsme je bránili tvrdě a agresivně. Myslím, že s tím měli velké problémy," dodal Švrček.