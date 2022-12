Svozil září ve WHL, ale nikam nespěchá, snaží se raději vypilovat nedostatky

Halifax (Kanada) - Roli jedné z klíčových postav bude na nadcházejícím mistrovství světa hokejistů do 20 let zastávat v českém týmu obránce Stanislav Svozil. Devatenáctiletý hráč týmu Regina Pats prožívá na klubové úrovni výbornou sezonu a je třetím nejproduktivnějším obráncem juniorské WHL.

Zatímco v minulém ročníku 2021/22 nasbíral Svozil v 59 utkáních 41 bodů za deset gólů a 31 nahrávek, v aktuální sezoně už stihl 69. hráč loňského draftu NHL, kdy si ho vybrali zástupci Columbusu, během 28 startů nastřádat 37 bodů (5+32).

"Minulou sezonu tam byl ještě jeden obránce, který byl také draftovaný, ale hrál tam už pátým rokem. Tento rok už byl starý a šel na farmu, já se pak posunul v podstatě na jeho místo. Kluci, co s nimi hraju přesilovku, ale i při hře pět na pět, jsou strašně šikovní a všichni si výborně rozumíme," pochvaloval si Svozil při on-line rozhovoru s novináři.

Nabízí se tak otázka, zda mu není WHL už trochu malá. "To bych úplně neřekl. Sice je to juniorský hokej, ale pořád potřebujete něco dopilovat, nabrat svalovou hmotu, což je pro mě to nejdůležitější. Hlavně o tom to je i v mém případě - nabrat svalovou hmotu a něco dopilovat," prohlásil Svozil.

Zároveň ale také pečlivě sleduje, jak si vede Columbus, který je v současnosti nejhorším celkem Východní konference. "Samozřejmě to sleduju. Neměli úplně povedený začátek, ale věřím, že se to změní," uvedl Svozil.

Klubové strasti a slasti musí ale nyní na nějakou dobu stranou. Po výhře nad Lotyši (6:3) a porážce se Švýcary (2:4) v přípravných utkáních se kvapem blíží ostrý start mistrovství světa. Natěšení celého mužstva se stupňuje.

"První zápas pár z nás nehrálo, když vezmu ten druhý duel se Švýcary, tak myslím, že umíme hrát líp. Ale byl to první společný zápas. Nemyslím, že bychom byli horším týmem, měli jsme dost šancí... Byly tam pasáže, kdy jsme hráli dobře, i když můžeme hrát více do těla, hrát rychleji a více střílet, ale máme ještě pár dnů na to, abychom to doladili a vypilovali do prvního zápasu šampionátu," řekl Svozil.

"Ještě nás navíc doplní David Jiříček, který nám hrozně moc pomůže. Má už za sebou dva zápasy v NHL, daří se mu i v AHL, tak věřím, že si to přenese i na ten juniorský šampionát. Mohlo by to fungovat. Z týmu mám přes tu prohru moc dobrý pocit," ocenil Svozil.

Po příjezdu do dějiště šampionátu bojoval se zdravotními neduhy. "Nebylo to nic strašného, jsem s Kubou Kosem na pokoji, oba jsme měli lehkou teplotu, bolest hlavy a bolelo nás v krku, ale věřím, že to bude dobré. A jestli jsem se nebál covidu? To byla ta poslední věc, na kterou bych myslel, to jsem si vůbec nepřipouštěl," dodal.

Hned na úvod narazí čeští mladíci na hlavního favorita turnaje a zároveň obhájce zlata Kanadu. "Půjde o náš první zápas turnaje, pro nás to bude asi ta nejtěžší zkouška, ale půjdeme do toho zápasu jako do každého jiného. Samozřejmě budeme chtít vyhrát, i když víme, že to bude těžké," řekl Svozil.

A jak prožije hokejová dvacítka Štědrý den? "Máme zcela určitě trénink, ale co bude večer, to zatím vůbec nevím," konstatoval Svozil.