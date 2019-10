Svoz komunálního odpadu v Praze podraží o 30 procent

Ilustrační foto - V boji o svoz odpadu v Praze nastalo "příměří". Svozová firma AVE CZ přestala 20. října odstraňovat z ulic kontejnery Pražských služeb (PSAS) a ty naopak přestanou nové nádoby dávat do ulic. Domluvila se tak vedení obou společností. Spor firem se rozhořel poté, co PSAS v rámci přípravy přechodu části firmy pod Technickou správu komunikací (TSK) umístila do ulic nové kontejnery. Podle AVE ale překážely v manipulaci s těmi jejich, proto kontejnery patřící PSAS v sobotu začala odstraňovat. Na snímku jsou nádoby na odpad od obou firem v jedné z vinohradských ulic. ČTK/Šulová Kateřina