Svoboda: Nasazení videa na všech osm utkání kola už není sci-fi

Praha - Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda už nepovažuje nasazení videorozhodčího do všech osmi zápasů jednoho prvoligového kola za sci-fi. Od podzimní části nadcházející sezony bude technologie asistovat u čtyř místo dosavadních tří utkání a od jara s největší pravděpodobností u pěti. V brzké době by měli mít videorozhodčí k dispozici kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů.

"Jak jsem říkal, že někdy nevidím na situaci, kdy budou všechna utkání pod videem, tak teď už vidím světýlko na konci tunelu, že by to nemusela být hudba vzdálené budoucnosti. Je to samozřejmě o financích. Nechci říct, že je to příslib, ale nějaká možnost finančního příspěvku do projektu," řekl Svoboda na tiskové konferenci před sezonou, která začne v pátek.

"Pak také nastal určitý technologický posun ve videu. Tím, jak se video začíná postupně rozšiřovat, náklady začínají trochu klesat. Je to o debatách s našimi partnery, zejména s těmi, kteří ligu vysílají. Nechci tu být nějak úplně konkrétní. Ale myslím, že už to není sci-fi, že by se v dohledné době mohlo video rozšířit ještě dále. Konkrétní datum po mně nechtějte," dodal šéf LFA, která řídí profesionální soutěže.

Hlavním limitem je fakt, že v televizní kvalitě jsou snímány zatím jen čtyři z osmi zápasů kola. "Ten pátý, který by do toho přistoupil od jara, bude pro nás takový testovací režim, jak moc pro nás bude obtížné zprodukovat do TV kvality pro potřeby videa další zápasy a rozšířit to na osm. Bavme se o nové sezoně, ta nám napoví," uvedl Svoboda.

"Doufám, že množství zápasů, které jsou vysílány v TV kvalitě, poroste. Drtivá většina ligových soutěží v zahraničí má v TV kvalitě většinu zápasů. Pro nás je to limit. Pokud to máte osazeno kamerami, pak už je nasazení videa relativně levnou záležitostí," podotkl Svoboda.

Dosud každou sezonu přibyl jeden zápas pod dohledem videa. "Rozhodně nesdílím názor, že tím, že není video všude, tak je nějakým způsobem zpochybňována regulérnost soutěže. Pokud díky videu padne o deset neregulérních branek méně, je soutěž naopak regulérnější," řekl Svoboda.

Komise rozhodčích ve spolupráci s LFA vyškoluje pro práci s videem další rozhodčí. "Teď máme k dispozici devět videorozhodčích. Cílovým stavem je, aby všichni hlavní rozhodčí první ligy byli zároveň schopni vykonávat funkci videorozhodčího," řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Videorozhodčí by už v průběhu podzimu mohli mít k dispozici kalibrovanou čáru, kvůli jejíž absenci sudí nemohli v minulé sezoně naprosto přesně posoudit některé ofsajdové situace. "My jsme ofsajdovou čáru slibovali a skutečně už ji máme, i certifikovanou FIFA. Už v prvním kole ji budeme v přenosech testovat. Jsme připraveni dát výstup i videorozhodčím, ale protože je to pro nás nová věc, chceme si ji zatím otestovat," řekl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport, která vysílá sedm z osmi utkání kola.

S ofsajdovou čárou se musejí naučit dokonale pracovat lidé z televize. "To není věc, kterou má videorozhodčí, ten ji přebírá, někdo mu ji musí dodat. Nemůže to být zavedeno, dokud není dojednáno, aby to mohli využívat všichni vysílatelé," doplnil Svoboda.

Liga letos měla rekordně krátkou sedmitýdenní letní přestávku, v součtu se zimní pauzou to ale bude 16 týdnů, což je v evropském průměru. Bude platit stejný model nadstavby jako při její premiéře v minulé sezoně, není však vyloučeno, že dojde k úpravám v pořadí zápasů skupiny o titul.