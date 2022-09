Svoboda chce o spolupráci na magistrátu jednat primárně s Piráty a STAN

Praha - ODS s dalšími stranami koalice Spolu (TOP 09 a KDU-ČSL) bude podle volebního lídra Bohuslava Svobody (ODS) na pražském magistrátu usilovat o koalici na půdorysu vlády, spolupráci s hnutím ANO označil poslanec a exprimátor za nepravděpodobnou. Novinářům řekl, že vyjednávání začnou v neděli. K personálnímu obsazení a spolupráci s jednotlivými politiky se nechtěl konkrétněji vyjadřovat. V České televizi uvedl, že pokud k tomu bude mít Spolu dost hlasů, bude primátorem.

"Pokud síla bude, že budeme moct místo ovlivňovat, budu primátorem já," řekl Svoboda. Podotkl, že výsledky nejsou ale zatím konečné. "Hovoříte s někým, kdo je do této chvíle v čele vedoucího uskupení. Jak to bude dál, to já nevím," dodal. Spolupráci Spolu s Piráty a Starosty označil později na tiskové konferenci za "jediné možné řešení" pro hlavní město vzhledem k tomu, že k řadě projektů, například výstavbě městského okruhu, potřebuje spolupráci s kabinetem. "Slova odezněla a před námi je práce, na které se musíme dohodnout," uvedl k jednáním s Piráty, kteří se proti Spolu v předvolební kampani ostře vyhraňovali.

Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vedla v obecních volbách v Praze kandidátka Spolu pro Prahu. Svoboda zmínil, že koalice Spolu už se dohodla, že bude mít na radnici společný klub. K jednání o volebním postupu se sejdou zástupci koalice v neděli. Jednat budou primárně s Piráty a STAN, kteří jsou zastoupeni i ve vládě. "Obávám se, že má hnutí ANO naprosto rozdílné názory na politiku jako takovou, na to, jak by se měla politika v Praze a Praha vyvíjet. Proto považuji možnost, že bychom dospěli k nějaké shodě, za krajně nepravděpodobnou. Řeknu nulovou," uvedl Svoboda.

Piráti se v kampani proti Svobodovi ostře vymezovali. Svoboda se přímo nevyjádřil k tomu, zda by podle něj mohl být dál primátorem Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhodnou podle něj vyjednávání a síla jednotlivých stran. Podle Svobody jsou podstatné také osobní postoje politiků a jejich osobní vztahy. "Má-li něco fungovat, musí všechny tyto hrany být obroušené," řekl kandidát na primátora.

Posílení SPD v Praze Svoboda připočetl obecné atmosféře, která nahrává vzestupu extremistů. "Řešit problémy tím, že přejdeme k extremismu, se nikdy nevyplatí," konstatoval. Podle Jana Wolfa (KDU-ČSL) volby ukázali, že si Pražané uvědomují, jak složitá je situace, a věří demokratickým stranám. "Podpoříme naší prací vládní koalici, která to nemá vzhledem k celosvětové situaci lehké," uvedl.

Minulé komunální volby v roce 2018 vyhrála v Praze ODS, která získala 14 zastupitelských křesel. Po 13 získali Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). ANO si z voleb odneslo 12 mandátů. Na koalici se po volbách domluvili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly, vítězná ODS a ANO skončily v opozici. Primátorem se stal Hřib. Letos se proti posledním volbám změnila koalice na pravici. Namísto původních Spojených sil nyní vytvořily po vzoru centrální politiky novou koalici Spolu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. STAN kandidoval samostatně stejně jako Piráti, Praha Sobě a ANO.