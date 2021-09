Svitolinová je první čtvrtfinalistkou US Open

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v osmifinále US Open.

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová v osmifinále US Open. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se stala první čtvrtfinalistkou US Open. V New Yorku ji nedokázala zastavit ani bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Šestadvacetiletá Svitolinová zvítězila 6:3, 6:3 a na posledním grandslamu roku ještě neztratila set. Její další soupeřkou bude vítězka německo-kanadského duelu Angelique Kerberová - Leylah Fernandezová.

Svitolinovou už jen jedna výhra dělí od vyrovnání grandslamového maxima. V roce 2019 hrála semifinále ve Wimbledonu a právě ve Flushing Meadows. Letos byla aktuální světová pětka a bronzová olympijská medailistka na turnajích "velké čtyřky" dosud nejdále ve 4. kole na Australian Open.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.) 6:3, 6:3.