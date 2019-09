Svitolinová je na US Open poprvé v semifinále

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se raduje ze svého postupu do semifinále US Open.

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se raduje ze svého postupu do semifinále US Open. ČTK/AP/Sarah Stier

New York - Nasazená pětka Elina Svitolinová postoupila jako první ukrajinská tenistka do semifinále US Open. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové Britku Johannu Kontaovou dnes zdolala dvakrát 6:4 a zopakuje si účast mezi nejlepší čtveřicí, kam se poprvé na grandslamu probojovala v červenci ve Wimbledonu.

O finále se Svitolinová utká s vítězkou duelu mezi americkou hvězdou Serenou Williamsovou a Číňankou Wang Čchiang, která v osmifinále překvapila výhrou nad druhou nasazenou Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kontaovou porazila Svitolinová i v pátém vzájemném duelu a na letošním turnaji ve Flushing Meadows neztratila ještě ani set. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka si vypracovala dva mečboly už za stavu 5:4 při podání soupeřky, ale Britka je ještě odvrátila. Při vlastním podání už Svitolinová nezaváhala.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Svitolinová (5-Ukr.) - Kontaová (16-Brit.) 6:4, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Lehečka (15-ČR) - Zgirovskij (Běl.) 6:3, 6:2, Svrčina (ČR) - Cazaux (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4).

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) - Janicijevicová (Fr.) 6:3, 6:2.