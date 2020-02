Svišť z Punxsutawney předpověděl brzký příchod jara

Punxsutawney (USA) - Svišť Phil z pensylvánského městečka Punxsutawney během tradičního rituálu předpověděl, že jaro letos přijde brzy. Když nejslavnější svišť v americkém státě Pensylvánie za svítání vylezl ze své nory, nespatřil svůj stín. "Jaro přijde brzy, je to jisté," zní podle Pensylvánské turistické kanceláře už 134. sviští předpověď, kterou oznámili při ceremoniálu svišťovi opatrovníci s klobouky na hlavě.

Fotogalerie

Sviště Phila probudil dav lidí skandující jeho jméno. Hlodavec pak byl vyzdvižen před shromážděnými do vzduchu, aby mu mohla být provolávána sláva. Zvíře se pevně chopilo rukavice opatrovníka a pověřený zasvěcenec pak oznámil svišťovu meteorologickou předpověď.

Ve skutečnosti je Philova predikce předem stanovena skupinou, která má Phila na starosti, na malém kopci Gobbler's Knob u Punxsutawney. Místo se nachází asi 65 mil (105 kilometrů) severovýchodně od Pittsburghu.

Brzký příchod jara byl za 134letou historii kuriózní americké tradice předpovězen teprve podvacáté. Ve 104 případech Phil svůj stín uviděl a o výsledku deseti předpovědí se nedochovaly záznamy.

Pakliže by Phil svůj stín nalezl, svědčilo by to údajně o pokračování zimního počasí ještě na dalších šest týdnů. Rituál vychází z německé legendy, která praví, že když srstnatý hlodavec 2. února vrhá stín, zima bude pokračovat. V opačném případě má brzy skončit.

Plný titul hlodavce z městečka severovýchodně od Pittsburghu zní "Phil z Punxsutawney, věštec všech věštců, mudrc všech mudrců, prognostik všech prognostiků a mimořádný prorok počasí" a podle místního "svištího klubu" je jeho názor vždy správný. Ve skutečnosti se však podle amerických médií Philova předpověď naplnila v menšině případů.