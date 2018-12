Val Gardena (Itálie) - Norský lyžař Aksel Lund Svindal vyhrál popáté v kariéře superobří slalom ve Val Gardeně a připsal si první vítězství v sezoně. Pětatřicetiletý sjezdař se díky tomu dostal do čela Světového poháru před Rakušana Marcela Hirschera, jenž v Itálii nestartuje.

Dvojnásobný olympijský vítěz Svindal porazil na klasické sjezdovce Saslong o pět setin sekundy Itala Christofa Innerhofera. Na třetím mstě skončil vítězův krajan Kjetil Jansrud a úspěšný norský den stvrdili pátý Aleksander Aamodt Kilde a osmý Andrian Smiseth Sejersted.

"To je skoro jako v běžeckém lyžování," poukázal Svindal s úsměvem na dominanci kolegů klasiků. Norský velikán zvítězil necelý měsíc po operaci palce na ruce. "Bylo to dobré. Kromě olympiád a dalších velkých šampionátů už nemůžu moc riskovat, ale dnes jsem našel tu správnou rovnováhu. Jel jsem rychle, ale ne tak, abych vypadl," pochvaloval si.

Svindal zaznamenal 35. vítězství v SP, přičemž rovnou pětinu si připsal ve Val Gardeně, kde vyhrál také dvakrát sjezd. Ten se jede v sobotu a pětinásobný mistr světa se v něm může pokusit o vítězný double, který se mu povedl v roce 2016.

Muži - superobří slalom: 1. Svindal (Nor.) 1:28,65, 2. Innerhofer (It.) -0,05, 3. Jansrud (Nor.) -0,27, 4. Clarey (Fr.) -0,65, 5. Kilde (Nor.) -0,66, 6. Ferstl (Něm.) -0,82, 7. Mayer (Rak.) -0,83, 8. Sejersted (Nor.) -0,87, 8. Reichelt (Rak.) -0,92, 10. Sander (Něm.) -1,03.

Průběžné pořadí super-G (po 3 z 8 závodů): 1. Svindal 205, 2. Jansrud 186, 3. Caviezel (Švýc.) 164, 4. Franz 140, 5. Kriechmayr (oba Rak.) 136, 6. Kilde 127.

Průběžné pořadí SP (po 8 ze 41 závodů): 1. Svindal 297, 2. Hirscher (Rak.) 280, 3. Franz 260, 4. Caviezel 251, 5. Kriechmayr 231, 6. Jansrud 223.