Fanoušci britské komediální skupiny Monty Python oslavili 7. ledna 2019 v Brně mezinárodní den švihlé chůze (silly walk) průvodem centrem města. Recesistická akce spočívá ve zvláštní chůzi lidí, kteří třeba vykopávají nohy k hlavě, klopýtají nebo chodí vzad. Je inspirovaná britskou komediální skupinou Monty Python a jejím skečem ze 70. let minulého století o švihlé chůzi, kde ji předvedl herec John Cleese. Na snímu uprostřed je hlavní organizátor Švihlého pochodu městem Brnem Adam Jandora. ČTK/Šálek Václav

Brno - Zhruba 100 lidí se dnes zapojilo do osmého ročníku recesistické akce nazvané Švihlý pochod městem Brnem. Spočívá ve zvláštní chůzi lidí, kteří třeba vykopávají nohy k hlavě, klopýtají nebo chodí vzad. ČTK to za pořadatele řekl Adam Jandora. Letošní účast byla slabší než loňská, kdy přišlo přes 200 lidí. Akce je inspirovaná britskou komediální skupinou Monty Python a jejím skečem nebo-li humorným výstupem o švihlé chůzí. Představení pochází ze 70. let minulého století.

Zájemci včetně rodičů s malými dětmi se sešli na Moravském náměstí u sochy spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem. Někteří měli oblek a cylindr nebo kufřík. Cesta vedla přes náměstí Svobody a Starou radnici až do Denisových sadů k Obelisku. "Akce se konala při oslavě 'mezinárodního dne švihlé chůze.' Máme tu hlavní pobočku ministerstva švihlé chůze a děláme to proto, abychom dostali švihlou chůzi do povědomí lidí," uvedl Jandora.

Podle něj jde o pobavení lidí na ulici. "Chceme tím ozvláštnit fádnost všedního dne v tomto počasí, kdy je vše šedé a černobílé. My znázorňujeme tu zkostnatělou byrokracii státního úředníka v obleku. Zvláštní chůzí chceme lidi zaujmout," řekl Jandora. Z recese dodal, že je cílem navýšení rozpočtu ministerstva švihlé chůze, které je v zoufalé finanční situaci.

Švihlou chůzi si může každý vymyslet sám, nebo může napodobit tu ze slavného skeče. Podle Jandory se švihlý pochod koná i v dalších městech České republiky, například ve Vsetíně, Ostravě nebo Olomouci. "Jen v Praze jsme ještě nenašli nikoho tak švihlého, kdo by to pořádal," poznamenal Jandora.

Poprvé se švihlá chůze objevila v 70. letech v populárním britském komediálním seriálu Monty Pythonův létající cirkus z produkce BBC, kde ji předvedl britský herec John Cleese. V seriálu je také zmínka o dni švihlé chůze, který připadá na 7. ledna. Adam Jandora s kolegou Danem Maškem pochody organizují pravidelně právě v tento den.