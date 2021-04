Světovým autem roku je opět elektromobil

Elektrické SUV, které Volkswagen na celém světě nabízí s označením ID.4, se stalo Světovým autem roku 2021 (World Car of the Year). Rozhodlo o tom hlasování 93členné odborné novinářské poroty.

ID.4 ve finále porazilo další vozy zařazené do užšího výběru, kterými byly Toyota Yaris a Honda e.

Posledně zmiňované japonské miniauto pak ovládlo speciální kategorii městských vozů.

V historii ankety zvítězil bateriový elektromobil již po třetí. Poprvé se tak stalo v roce 2011, kdy nejvíce bodů od porotců obdržel Nissan Leaf, podruhé před dvěma roky. To cenu získal Jaguar I-Pace.

Volkswagen ID.4 je automobil zkonstruovaný na základě speciální platformy MEB, kterou koncern Volkswagen vyvinul pro velkosériově vyráběné bateriové elektromobily. V nejlepší verzi má trakční baterii s využitelnou kapacitou 77 kWh, což stačí na ujetí více než 520 kilometrů na jedno nabití. Jedná se o plnohodnotný rodinný vůz, který má délku 458 centimetrů a jeho zavazadlový prostor pojme 543 litrů. V České republice se aktuálně prodává za částky začínající na úrovni 991 900 Kč.

V jedné z dalších kategorií získal cenu také automobil vyráběný na Slovensku. Porotci totiž ohodnotili Land Rover Defender jako vůz s nejlepším designem.

Nejlepším výkonným autem roku pak je Porsche 911 turbo a mezi luxusními automobily získala nejvíce bodů nejnovější generace Mercedes-Benz třídy S.

Vítězem letošní evropské ankety Car of the Year, která má bezmála padesátiletou historii (zatímco World Car of the Year se vyhlašuje teprve od roku 2005) se stala Toyota Yaris.

