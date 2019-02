Praha - Pětice českých lyžařek je v nominaci na Světový pohár ve Špindlerově Mlýně. Obří slalom i slalom pojedou Gabriela Capová a Martina Dubovská. Kateřina Pauláthová s Terezou Kmochovou je doplní v obřím slalomu a ve slalomu se k nim přidá Klára Pospíšilová.

Světový pohár sjezdařek se do Krkonoš vrátí po osmi letech už za deset dnů. V závodech se nakonec nepředstaví dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která pojede ve stejném termínu Světový pohár na snowboardu ve švýcarském Scuolu a bude bojovat o velký křišťálový glóbus za celkový triumf v paralelních disciplínách.

"Je to škoda, ale překvapení to úplně nebylo. Je důležité to respektovat. To rozhodnutí být na prkně je ku prospěchu její kariéry a úspěchů," řekl prezident lyžařského svazu Lukáš Sobotka na tiskové konferenci.

Šéf úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek oznámil nominaci, která čítá čtyři jména na páteční obří slalom a tři na sobotní slalom. Češky tak nenaplní kvótu šesti lyžařek na závod, protože jich tolik nefiguruje do 350. místa v žebříčku FIS dané disciplíny, což je podmínka. "Přísná, ale spravedlivá. Pro nás to je v tuhle chvíli hodně a vypovídá to o tom, že jsme trochu ve výsledkovém útlumu," řekl Forejtek.

Úspěchem pro české ženy v točivých disciplínách je po odchodu Šárky Strachové v současnosti už postup do druhého kola mezi bodovanou třicítku. "Capová by zabodovat mohla, ve slalomu určitě a v obříku taky," věří Forejtek.

Dalších šest mladých domácích lyžařek dostane šanci sjet si černou sjezdovku ve Skiareálu jako předjezdkyně. "Holky si vyzkouší velký závod a pořádnou pistu. Může je to motivovat do další práce, do přípravy," uvedl Forejtek. "Snad nám letošní Světový pohár přinese prostředky a další možnosti, jak zkvalitnit přípravu, abychom na příštím Světovém poháru těch šest holek naplnili."

Češi požádají po sezoně znovu o pořádání sjezdařského Světového poháru žen. Spolupracují se slovenskou Jasnou, s kterou se chtějí střídat. "Po dvou třech letech, takže věřím, že za tři čtyři roky by to tady bylo ideální," řekl Forejtek.

Hlavním tahákem nadcházejících závodů bude souboj americké hvězdy Mikaely Shiffrinové s první slovenskou mistryní světa Petrou Vlhovou.

Aktuální oteplení by podle pořadatelů nemělo příliš ovlivnit kvalitu sněhu, na kterém se pojede. "Předpověď nám nehraje do karet, ale na víkend už to vypadá alespoň v noci na mráz. Omezíme rolbování, aby se sníh nenačechral víc, než je nutné, a koncem týdne začneme s preparací," řekl ředitel závodu Tomáš Lipanský.

Ve středu přijede na inspekci Markus Mayr, šéf slalomů a obřích slalomů ve FIS. "Kontrola by měla být standardní. Řekneme si, co a jak," uvedl Lipanský.

Ve Špindlerově Mlýně už trénují Norky a část české reprezentace. Od čtvrtka se zde budou připravovat Slovenky a do konce týdne se přidají i Američanky. "Máme postavené obě tribuny a začneme se zasíťováním trati. Všechno bychom měli zvládnout s časovou rezervou," řekl ředitel organizačního výboru Max Gottfried. Na oba dny je prodáno 13 tisíc vstupenek a tribuny jsou skoro plné.