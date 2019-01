Toronto - Další ročník hokejového Světového poháru se v roce 2020 neuskuteční. Představitelé NHL a hráčské asociace NHLPA o tom informovali v tiskovém prohlášení a uvedli, že budou pokračovat v dalších jednáních o zařazení této akce do mezinárodního kalendáře. Světový pohár se konal v Torontu v roce 2016, kdy se vrátil na scénu po 12 letech.

Jeho pokračování komplikují rozhovory o nové kolektivní smlouvě mezi NHL a hráčskou asociací. Ta současná sice platí do konce sezony 2021/22, jenže když jedna ze stran vyjádří touhu vyjednávat o nové už v září příštího roku, vyprší dohoda s koncem ročníku 2019/20.

"NHL a NHLPA dnes měly další konstruktivní debatu v Torontu. Obě strany dospěly k závěru, že není reálné, aby se snažily zařadit Světový pohár do programu na podzim 2020. Plánují pokračovat v dialogu s vírou, že další Světový pohár bude součástí širší dohody, která by zahrnovala dlouhodobý kalendář mezinárodních akcí," uvedlo vedení NHL v prohlášení na svém webu.

"Hráči se soustředí na hledání ideálního termínu Světového poháru, aby zapadal to kalendáře mezinárodních hokejových akcí. S vedením ligy jsme se bavili o možném konání Světového poháru v září 2020, ale dospěli jsme k tomu, že není reálné stihnout přípravy na tuto akci. Těšíme se na další jednání s NHL," konstatovala hráčská asociace.

NHL a NHLPA také při předešlých jednáních zvažovaly změnu hracího formátu SP na turnaj, který by se odehrál s osmi národními týmy ve více městech. Před dvěma roky se konal celý v Torontu a vedle šesti národních mužstev (ČR, Rusko, Švédsko, Finsko, USA a Kanada) v něm startovaly ještě tým Evropy, který tvořili přední hráči, jejichž země nebyly na turnaji zastoupeny, a výběr Severní Ameriky do 23 let.

"I když ty dva týmy měly velký úspěch a ohlas, pravděpodobně tuto variantu nebudeme opakovat. Ale zároveň to ještě nelze zcela vyloučit," prohlásil před dvěma měsíci zástupce komisionáře NHL Bill Daly. Teď se celá akce odkládá na pozdější možný termín.

Světový pohár se hrál potřetí po letech 1996 a 2004. Soutěž, která navázala na Kanadský pohár, měla v obou úvodních ročnících dvě základní skupiny, z nichž jedna se hrála v Evropě a druhá v Severní Americe. Poprvé triumfovali Američané, v roce 2004 i před dvěma roky se radovala Kanada.