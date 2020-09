Světový pohár horských kol v Novém Městě bude bez diváků

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Závody Světového poháru v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě se pojedou bez diváků. S ohledem na opatření proti šíření koronaviru o tom dnes definitivně rozhodli pořadatelé. Prodáno dosud bylo zhruba 3500 vstupenek.

Závody se uskuteční od 29. září do 4. října. "Nebudeme je rušit. Máme domluvené přímé přenosy, vysílací časy," řekl ČTK předseda organizačního výboru Petr Vaněk.

S fanoušky, kteří mají lístek, bude dál jednat společnost zajišťující prodej. "My preferujeme variantu přesunu těchto vstupenek do příštího roku," uvedl Vaněk. Světový pohár by se měl příští rok na Vysočině konat od 14. do 16. května.

Zvážit přítomnost diváků na závodech navrhla už v pondělí bezpečnostní rada kraje. Na zrušení účasti fanoušků se podle Vaňka pořadatelé dohodli v úterý. Uvedl, že jen závodníků a členů jejich realizačních týmů, pořadatelů a zástupců médií bude v součtu okolo 1600. Pokud by v dějišti závodů mělo být do 2000 osob, zbylo by pro diváky jen asi 400 míst. "To jsme si řekli, že prostě nemá smysl kvůli tomu realizovat," řekl.

Ještě začátkem září organizátoři Světového poháru předpokládali, že na závody ve Vysočina Areně bude mít přístup do tří tisíc diváků denně.

Na Vysočině se pojedou jediné dva závody v letošním Světovém poháru. Všechny ostatní díly byly kvůli koronaviru zrušeny.

V Novém Městě na Moravě se kvůli koronavirové pandemii letos konaly bez diváků už březnové závody Světového poháru v biatlonu. Tehdy o tom rozhodla bezpečnostní rada státu. Na biatlon se chystaly desetitisíce fanoušků.