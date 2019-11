Světový pohár cyklokrosařů v Táboře pojede i hvězda Van der Poel

Praha - Na sobotním Světovém poháru cyklokrosařů v Táboře se fanoušci mohou těšit nejen na domácí naděje Kateřinu Nash či Michaela Boroše, ale také na Mathieua van der Poela. Čtyřiadvacetiletá nizozemská hvězda potvrdila organizátorům svou účast. Na jihu Čech dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu absolvuje premiéru v tomto ročníku elitního seriálu.

Všestranný Van der Poel, který kombinuje silnici, cyklokros i horská kola, už letos v Česku závodil. Koncem července triumfoval na mistrovství Evropy horských kol v Brně v olympijské disciplíně cross country. Během uplynulého víkendu se pak stal v Itálii potřetí v řadě evropským šampionem v cyklokrosu.

Syn legendárního Adriho van der Poela se právě v Táboře radoval v roce 2015 poprvé ze zisku titulu mistra světa v elitní kategorii. Letos v Dánsku slavil znovu. A dlouho to vypadalo na jeho triumf i v září na silničním MS v Británii.

"Mathieu je komplexní cyklista, momentálně určitě nejlepší cyklokrosař na světě. Je skvělé, že ho tady budeme mít zpátky, i když předpokládám, že v Táboře bude k vidění nejspíš naposledy," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze předseda komise cyklokrosu Petr Balogh. Van der Poel se nejspíš postupně zaměří výhradně na silnici.

Definitivní je také účast jednačtyřicetileté Nash, která se představí na domácím podniku Světového poháru v roli lídra celkového pořadí. To se před ní povedlo z českých jezdců jen před devíti lety v Plzni Zdeňku Štybarovi, v současnosti silničnímu profesionálovi ze stáje Deceuninck-Quick Step.

"Mám z toho obrovskou radost, že Kateřina Nash potvrdila svou účast v Táboře. Zasloužila by si diváckou podporu, aby ten bílý dres vedoucí závodnice vozila i dál," prohlásil Balogh.

"Je to hodně prestižní záležitost a byli bychom rádi, kdyby Katka ten dres udržela a pokračovala v něm i nadále v sezoně. Pojede pak i příští týden pátý závod Světového poháru v Koksijde a chystá si i na vánoční turné," uvedl reprezentační trenér Petr Dlask.

"Vedle Katky pojede jinak maximální počet českých závodníků. V mládežnických kategorií nasadíme A-tým a B-tým, to samé v kategorii do 23 let, v níž může jet celkem 12 jezdců, po šesti za 'áčko' i 'béčko'," doplnil Dlask.

Trať bude stejná jako v posledních letech. "Je vyzkoušená a prověřená, zase tam budou dvoje schody a další překážky," přiblížil Balogh.