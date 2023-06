Světový golf se sjednotí, oznámily PGA Tour, European Tour a LIV

New York - Rozkol ve světě mužského vrcholného golfu je podle všeho ukončen. Představitelé PGA Tour, European Tour a nové série LIV dnes oznámili ve společném prohlášení vznik dohody o fúzi, jejíž součástí je i ukončení veškerých právních kroků, které proti sobě strany v posledních dvou letech vedly. Výsledkem ujednání bude vznik společného globálního subjektu s cílem sjednotit profesionální golf. Kapitálově do něj vstoupí saúdskoarabský veřejný investiční fond, který nyní financuje LIV.

"Po dvou letech rozkolu a neshod je tohle historický den pro hru, kterou všichni známe a milujeme," uvedl šéf PGA Tour Jay Monahan.

Ve světě mužského golfu je situace napjatá od loňského vzniku série LIV Golf, jež začala konkurovat zaběhlé PGA Tour. Řadu špičkových hráčů přilákala svou lukrativností, devítimístnými částkami za "přestup" a štědrými prémiemi na turnajích. PGA Tour přeběhlíky trestala vyloučením z PGA Tour, také evropská DP World Tour zakazovala golfistům startovat na svých turnajích. Kvůli tomu se na soud obraceli i hráči.

Kritici LIV Golf ale poukazovali především na fakt, že seriál je financován Saúdskou Arábií, a upozorňovali, že se země tímto způsobem snaží vylepšit image poškozenou stavem lidských práv.

"Oni (LIV) si šli svou cestou, my jsme si šli svou cestou... a když pak do toho člověk nahlédne, tak zjistí, že všechno to napětí není dobré. Máme zodpovědnost za naši Tour a hru jako takovou a vycítili jsme, že nastal správný čas to prodiskutovat," řekl agentuře AP Monahan.