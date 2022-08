Světovou premiéru budou mít dvě nově objevená díla barokního skladatele

Praha - Nově objevené dílo českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky uvede ve světové premiéře 4. září soubor Ensemble Inégal. Hudební těleso ověnčené mnoha cenami se pod vedením dirigenta a varhaníka Adama Viktory věnuje objevování a nastudování Zelenkových děl více než 20 let. V kostele U Salvátora v Praze uvede počátkem září dvě pro posluchače zatím zcela neznámá Zelenkova díla, sdělila ČTK za soubor Jana Bryndová.

Na programu jsou Missa Charitatis ZWV 10 z roku 1727 a Litaniae Xaverianae ZWV 154 z roku 1723. Adam Viktora vnímá Zelenku jako "nejvýznamnější hudební bytost barokního nebe". Pro mnoho posluchačů však zůstávají Zelenka i jeho tvorba stále neznámé.

"Běžné publikum je zvyklé na neustále se opakující tituly jako Händelův Mesiáš, Vivaldiho Čtvero ročních dob a Bachovy Janovy pašije. Ostatních 99 procent barokní hudby, včetně té Zelenkovy, zůstává stále neobjeveno. Kdekoli jsme ale Zelenku v zahraničí hráli, ať to bylo v Německu, Belgii, Francii, Španělsku či Švédsku, vždy se opakuje podobný scénář. Konsternované publikum, udivení pořadatelé a dotazy typu: jak je možné, že jsme to neznali? A proč se to nehraje častěji?" připomíná Viktora.

Téměř veškerá dochovaná Zelenkova hudba je přitom dostupná i on-line v Drážďanské zemské knihovně. "Nyní takto, po téměř třech stech letech od jejího vzniku, ve světové premiéře znovu uvedeme Missu Charistatis ZWV 10. Zelenka zde jedinkrát při kompozici slavnostní mše použil místo trubek dvojici lesních rohů. A na témže koncertě zazní v premiéře i Litanie Xaverianae ZWV 154 z roku 1723. V něm se Zelenka zapsal do dějin hudby svými skladbami v rámci oslav pražské korunovace Karla VI. českým králem," říká Viktora.

Ensemble Inégal vznikl v roce 2000 v Praze jako všestranné hudební těleso se záběrem od renesanční hudby až po hudbu současnou. Pod vedením dirigenta Viktory získal evropské renomé díky svým koncertům a CD nahrávkám. Zároveň se stal synonymem pro objevy z odkazu Jana Dismase Zelenky. I díky Ensemble Inégal se Zelenkova díla dostala na významná evropská pódia a on sám je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších barokních skladatelů vedle J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho.

Český skladatel Jan Dismas Zelenka (1679 až 1745) se řadí k nejvýznamnějším komponistům období vrcholného baroka. Jeho přínos podle odborníků spočívá především ve specifické, nápadité a překvapující harmonii, umění kontrapunktu a originalitě instrumentace.

Zelenkovo dílo bylo po jeho smrti uloženo do drážďanského dvorního archivu jako majetek panovníka a po dlouhou dobu nebylo možné je opisovat či vydávat. Jeho hudba byla na více než sto let zapomenuta.