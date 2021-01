Policisté se snaží zabránit 6. ledna 2020 příznivcům amerického prezidenta Donalda Trumpa vniknout do budovy Kapitolem ve Washingtonu.

Policisté se snaží zabránit 6. ledna 2020 příznivcům amerického prezidenta Donalda Trumpa vniknout do budovy Kapitolem ve Washingtonu. ČTK/AP/Andrew Harnik

Washington - Světoví politici odsoudili dění ve Washingtonu, kde příznivci prezidenta Donalda Trumpa obsadili budovu Kapitolu. Obě komory Kongresu v tu chvíli projednávaly potvrzení výsledku listopadových prezidentských voleb. Násilí na půdě nejvyšších amerických institucí je podle představitelů Británie, Německa, Francie, NATO i ČR šokující a ostudné. Prezidenta Trumpa i jeho příznivce politici z jiných zemí vyzvali k respektování demokracie.

"Ostudné výjevy v americkém Kongresu. Spojené státy po celém světě platí za demokracii a nyní je zásadní, aby došlo k mírumilovnému a spořádanému předání moci," napsal na twitteru britský premiér Boris Johnson.

Německý ministr zahraničí Heiko Mass Trumpovi vzkázal, aby přijal rozhodnutí amerických voličů, kteří v prezidentských volbách zvolili jeho soupeře Joea Bidena. Odcházející hlava státu hlasování dlouhodobě a bez důkazů označuje za podvod. Násilí podle Maase způsobila právě Trumpova štvavá rétorika.

Schůze obou komor Kongresu musela být přerušena poté, co Trumpovi příznivci přemohli policisty a ochrannou službu, dostali se do budovy a následně pronikli i do jednacích sálů Senátu a Sněmovny reprezentantů. Policie proti nim zakročila slzným plynem, několik lidí je zraněných.

"Nepřátelé demokracie budou z těchto příšerných výjevů z Washingtonu nadšení," napsal Maas na twitteru a Trumpa i jeho voliče vyzval, aby přestali s "pošlapáváním demokracie".

Násilí vůči americkým institucím odsoudil i francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, podle kterého jde o "vážný útok na demokracii". "Vůle a volba amerického lidu se musí respektovat," napsal na twitteru.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dění ve Washingtonu označil za "šokující" a uvedl, že výsledek demokratických amerických voleb musí být respektován.

"Jsme samozřejmě znepokojeni a situaci sledujeme minutu po minutě," sdělil kanadský premiér Justin Trudeau stanici News 1130. "Myslím si, že americké demokratické instituce jsou silné a doufejme, že se všechno brzo vrátí do normálu," dodal premiér.

Dění v americkém Kapitolu nedává dobrý příklad, uvedl Petříček

Dnešní násilnosti ve washingtonském Kapitolu nejsou dobrým příkladem pro země usilující o demokracii, uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ukazuje se, kam vedou snahy o polarizaci společnosti, míní ministr vnitra a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Podle zástupců sněmovní opozice je dění v USA výsledkem rozdělování společnosti a rezignace na čest a slušnost. Končící prezident Donald Trump je ohrožením principů americké ústavy a demokracie, míní někteří z nich.

Američtí zákonodárci dnes projednávali potvrzení výsledku prezidentských voleb, v nichž republikánský obhájce funkce Trump prohrál s kandidátem demokratů Joem Bidenem. Schůze obou komor Kongresu musela být přerušena poté, co do budovy vnikli Trumpovi příznivci. Několik lidí bylo zraněno, jedna žena postřelena. Biden situaci v Kapitolu odsoudil jako bezprecedentní útok na demokracii, Trump nakonec vyzval protestující, aby šli domů. Ve Washingtonu byl vyhlášen zákaz vycházení.

Emoce, které provázejí prezidentské volby v USA, dávaly tušit, že dnešní zasedání se neuskuteční jen tak, uvedl Petříček. "Rabování a násilnosti v americkém Senátu nejsou dobrým příkladem pro země, kde demokracie tvrdě bojuje o své místo na slunci," napsal.

Podle Hamáčka jsou scény z Kapitolu šokující. "Ukazují, kam až vede politika eskalace napětí ve společnosti, snaha o polarizaci a naprostá neochota přijmout výsledek demokratických voleb," uvedl na twitteru. Vyslovil naději, že bezpečnostním jednotkám se velmi rychle podaří obnovit pořádek.

"Děsivé (ne)odcházení" prezidenta Trumpa, které poškozuje republikány a hlavně ohrožuje základní principy americké ústavy, popsal situaci na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Moje sympatie jsou s těmi republikány, kteří navzdory velkému tlaku hájí ústavu, demokracii, právo a rozhodnutí voličů, i když se jim politicky nelíbí," doplnil.

Jako hrozbu vidí Trumpa také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Na stejné sociální síti uvedla, že před ním varovala mimo jiné bývalá ministryně zahraničí Madeleine Albrightová v knize Fašismus. "Často to bylo bagatelizováno - přece se nic tak strašného neděje. Současné obrázky z Kongresu ale jasně ukazují, jak moc je (Trump) pro demokracii nebezpečný," napsala Pekarová Adamová.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je situace ve Washingtonu ukázkou toho, kam až se může dojít při rozdělování společnosti. "Nezbývá než držet palce, ať to neskončí oběťmi na životech," podotkl. Lidovecký poslanec Marek Výborný označil situaci za memento pro ČR. "Rozdmýchávat vášně, neumět přijmout prohru, rezignovat na čest a slušnost ... to není cesta," napsal s poukazem na červenou čepici, ve které se po Trumpově vzoru prezentuje premiér Andrej Babiš (ANO).