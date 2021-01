Světoví lídři jsou šokovaní děním ve Washingtonu

Vpád Trumpových příznivců do washingtonského Kapitolu

Washington - Středeční dění ve Washingtonu, kde příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa na několik hodin obsadili budovu Kapitolu, šokovalo světové lídry. K výzvám k respektování demokracie se v noci na dnešek připojili představitelé Evropské Unie, evropských i latinskoamerických států. Někteří politici dávají vinu za nepokoje a násilnosti, při kterých bylo několik lidí zraněno a jedna žena zemřela, za vinu současnému prezidentovi.

"Kongres Spojených států je chrámem demokracie. Být svědkem výjevů z Washingtonu je šok. Věříme, že Spojené státy zajistí poklidné předání moci Joeu Bidenovi," napsal předseda Evropské rady Charles Michel s odkazem na v listopadu zvoleného prezidenta. O poklidném předání moci promluvila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Věřím v sílu amerických institucí a demokracie. Středobodem je poklidné předání moci. Joe Biden vyhrál volby. Těším se, až s ním jako s dalším prezidentem Spojených států budu spolupracovat," uvedla předsedkyně.

Za "útok na demokracii" označil středeční dění švédský premiér Stefan Lofven a podobně jako předsedkyně norské vlády Erna Solbergová velkou část zodpovědnosti připsal Trumpovi a některým zákonodárcům. Irský ministr zahraničí Simon Coveney násilí v americké metropoli popsal jako "záměrný útok na demokracii od současného prezidenta a jeho podporovatelů, kteří se snaží zneplatnit svobodné a spravedlivé volby".

Španělský premiér Pedro Sánchez vyjádřil naději, že Bidenova administrativa překoná napětí v americké společnosti a Američany sjednotí. Turecké ministerstvo zahraničí vyzvalo ke klidu a k použití zdravého rozumu.

Trump opakovaně tvrdí, že volby vyhrál, ačkoliv získal 232 hlasů ve sboru volitelů oproti 306 hlasům pro Bidena. Bez důkazů se opakovaně odvolává na údajné volební podvody. Svá tvrzení zopakoval i ve chvíli, kdy dav pronikl do Kapitolu. V budově ve středu zasedly obě komory amerického Kongresu, aby zde projednaly potvrzení výsledku prezidentských voleb. Schůze byla přerušena poté, co Trumpovi příznivci vnikli do budovy.

Nepokoje na půdě nejvyšších amerických institucí odsoudil také šéf venezuelské diplomacie Jorge Arreaza. "Venezuela ... odsuzuje politickou polarizaci a doufá, že Američané se vydají na novou cestu směrem ke stabilitě a sociální spravedlnosti. Argentinský prezident Alberto Fernández zároveň vyjádřil i podporu zvolenému prezidentovi Bidenovi.

Dění ve Washingtonu již dříve odsoudili ministerští předsedové Británie a Kanadady, šéfové diplomacie Německa, Francie a ČR či šéf NATO.