Světové ekonomické fórum v Davosu kvůli pandemii v lednu nebude

Ženeva/Davos (Švýcarsko) - Organizátoři kvůli pandemii odvolali výroční jednání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu, které se mělo konat v lednu. V tiskové zprávě dnes uvedli, že akce se předběžně uskuteční až začátkem léta, přesný termín bude stanoven později.

"Světové ekonomické fórum odkládá své každoroční jednání v Davosu kvůli přetrvávající nejistotě kolem šíření omikronu," stojí ve sdělení. Koronavirová varianta omikron se poprvé objevila koncem listopadu v Jihoafrické republice a za necelý měsíc se rozšířila do mnoha zemí, včetně evropských.

Jednání WEF se mělo konat od 17. do 21. ledna 2022. Místo toho bude pouze série on-line debat nazvaná State of the World (Situace ve světě), na kterých se budou světoví lídři věnovat nejpalčivějším problémům lidstva.

"Vzhledem k současným pandemickým podmínkám je mimořádně složité uspořádat globální jednání s osobní účastí. S přípravami nám radili experti a přispěla k nim úzká spolupráce se švýcarskou vládou na všech úrovních," uvádí se ve sdělení WEF.

Jednání Světového ekonomického fóra se každoročně koná ve švýcarském horském letovisku Davos. O problémech globálního významu a vyhlídkách světové ekonomiky tam vždy debatují desítky zástupců firem a států, v minulosti se akce účastnili i čeští zástupci.

Výroční jednání WEF se kvůli pandemii nekonalo ani letos v lednu. Účast byla rovněž pouze virtuální.