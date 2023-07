Světová produkce piva stoupla, sklizeň chmele kvůli počasí klesla

Norimberk - Na celém světě se v loňském roce proti očekávání uvařilo více piva. Sklizeň chmele se ale propadla nejvíce od konce druhé světové války, především kvůli počasí. Pivovary však v současné době nejsou ohroženy nedostatkem chmele. Uvedl to největší světový obchodník s chmelem BarthHaas.

Produkce piva loni vzrostla o 1,3 procenta na 1,89 miliardy hektolitrů. Ještě před rokem analytici očekávali pokles produkce, protože Rusko a Ukrajina se na globální produkci podílejí asi pěti procenty, uvedl ředitel BarthHaas Peter Hintermeier. Navzdory růstu se však celkově produkce piva stále pohybovala těsně pod úrovní z doby před pandemií. V roce 2019 se celosvětově uvařilo 1,91 miliardy hektolitrů piva.

Německo je již řadu let pátým největším producentem piva na světě. Loni jeho produkce vzrostla o 2,8 procenta na 88 milionů hektolitrů. Stále však výrazně zaostává za prvními čtyřmi největšími producenty. Jedničkou podle produkce je Čína, kde se uvařilo 360 milionů hektolitrů. Následují Spojené státy (194 miliony hektolitrů), Brazílie (147 milionů hektolitrů) a Mexiko (141 milionů hektolitrů). Pět největších producentů se na celosvětové produkci podílí téměř polovinou.

Z podniků je největším výrobcem piva společnost AB InBev. Loni uvařila v různých pivovarech v řadě zemí 518 milionů hektolitrů.

Sklizeň chmele se loni propadla o 19 procent na 107.000 tun. Sklizeň byla také výrazně pod dlouhodobým průměrem. Mohly za to extrémní povětrnostní podmínky. Úrodu negativně zasáhlo sucho a horko. Část úrody v Německu pak zničily bouřky. Německá sklizeň tak byla loni o 28 procent nižší než v roce 2021. Menší byla sklizeň i v USA, které jsou největším světovým producentem chmele.

Hintermeier však neočekává omezení výroby piva. V předchozích třech letech byly zaznamenány značné přebytky a chmel lze bez problémů skladovat ve formě extraktu nebo pelet po dobu několika let.

Společnost BarthHaas je pesimistická i ve výhledu letošní sklizně, která v Německu začíná za čtyři týdny, kvůli vedru a suchu. Sklizeň v Německu by měla být podprůměrná. V USA se očekávají průměrné výnosy. Celosvětově by pak sklizeň měla být podprůměrná, pro potřeby pivovarů by však stačila i bez využití rezerv, uvedla agentura DPA.