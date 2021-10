Světová jednička Bartyová ukončila tenisovou sezonu a nebude na Turnaji mistryň

Brisbane (Austrálie) - Světová jednička Ashleigh Bartyová ukončila oficiálně letošní tenisovou sezonu a podle očekávání nebude obhajovat titul z roku 2019 na Turnaji mistryň. Pětadvacetiletá Australanka se chce připravit na úvod nového roku, kdy by ráda poprvé v kariéře vyhrála domácí grandslam Australian Open.

"Bylo to složité rozhodnutí, ale musím dát přednost svému tělu a zotavení ze sezony 2021," uvedla Bartyová, jež hrála naposledy v září na US Open. Poté se vrátila po dlouhých měsících domů do Brisbane, kde musela kvůli koronavirovým opatřením absolvovat dvoutýdenní karanténu.

Totéž by ji čekalo v případě, kdyby cestovala na Turnaj mistryň, který od 10. listopadu hostí mexická Guadalajara. "Vzhledem k přetrvávajícím potížím při návratu do Queenslandu a karanténním podmínkám nechci ohrozit svou přípravu na leden," vysvětlila Bartyová.

Australská hvězda letos získala pět titulů včetně svého druhého grandslamu v červenci ve Wimbledonu. Má také jistotu, že zakončí rok jako světová jednička. Turnaj mistryň vyhrála Bartyová před dvěma lety v Šen-čenu, loni se finále WTA Tour nekonalo kvůli koronavirové pandemii.