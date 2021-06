Světová jednička Bartyová odstoupila z Roland Garros, Djokovič je ve 2. kole

Paříž - Srbský tenista Novak Djokovič postoupil na Roland Garros hladce do 3. kola. První hráč světového žebříčku porazil Pabla Cuevase z Uruguaye 6:3, 6:2, 6:4 a druhé kolo na pařížské antuce zvládl v 16. sezoně za sebou. Postup si zajistil i další člen "velké trojky" Roger Federer. Osmý nasazený Švýcar zdolal i přes zaváhání v druhém setu Marina Čiliče. Chorvatského tenistu porazil 6:2, 2:6, 7:6, 6:2.

Zranění naopak dál nepustilo světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Předloňská šampionka skrečovala zápas s Polkou Magdou Linetteovou za stavu 1:6, 2:2.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič odvrátil v duelu s antukovým specialistou osm z devíti brejkbolů a na kurtu strávil jen dvě hodiny. "Třetí set byl pro mě hodně těžký. Zlepšil jsem hru, zůstal jsem soustředěný, a když jsem to potřeboval, zafungovalo mi podání," řekl na kurtu šampion z roku 2016.

Devětatřicetiletý Federer, jenž hraje první grandslam po 16 měsících, po hladce získaném prvním setu vypadl ve druhé sadě ze hry. Rozptýlit se nechal i varováním za zdržování hry na příjmu, po němž vedl dlouhou debatu s hlavním rozhodčím. Vyrovnaný třetí set pak získal v tie-breaku, v němž první Čiličovo podání uznal jako eso. Sudí, který si přišel dopad míčku zkontrolovat, ho sice považoval spíše za aut, Federer ale bod uznal. I tak zkrácenou hru získal a hladce pak i čtvrtý set.

Pětadvacetiletá Bartyová, jež loni kvůli pandemii koronaviru vynechala většinu sezony, už v prvním kole nastoupila se zatejpovaným levým stehnem. Američanku Bernardu Peraovou po téměř dvouhodinovém boji porazila 6:4, 3:6, 6:2 a prodloužila svou vítěznou sérii na Roland Garros na osm zápasů. Tentokrát ji ale zdraví dál nepustilo.

"Je to nové zranění, nikdy předtím se mi nic podobného nestalo. Dnes se to zhoršilo, od začátku jsem šla přes bolest a už to začalo být nebezpečné," komentovala odstoupení Bartyová.

"Je to velké zklamání, ale i když to teď bolí, nevezme mi to skvělé poslední tři měsíce," řekla Bartyová. "Udělali jsme maximum, abych mohla nastoupit. Je malý zázrak, že jsem mohla odehrát aspoň první kolo," dodala.

Bartyová se v lednu vrátila na kurty po téměř roční pauze a téměř vzápětí vyhrála turnaj Yarra Valley Classic v Melbourne, ale ve čtvrtfinále Australian Open nečekaně vypadla s Karolínou Muchovou. Poté ovládla turnaje v Miami a ve Stuttgartu, naposledy v květnu v Římě nedohrála kvůli zranění.