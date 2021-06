Světová jednička Bartyová odstoupila kvůli zranění z Roland Garros

Paříž - Světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie odstoupila z Roland Garros ve druhém kole kvůli zranění. Zápas s Polkou Magdou Linetteovou předloňská vítězka skrečovala za stavu 1:6, 2:2.

"Je to nové zranění, nikdy předtím se mi nic podobného nestalo. Dnes se to zhoršilo, od začátku jsem šla přes bolest a už to začalo být nebezpečné," komentovala odstoupení Bartyová.

Pětadvacetiletá tenistka, jež loni kvůli pandemii koronaviru vynechala většinu sezony, už v prvním kole nastoupila se zatejpovaným levým stehnem. Američanku Bernardu Peraovou po téměř dvouhodinovém boji porazila 6:4, 3:6, 6:2 a prodloužila svou vítěznou sérii na Roland Garros na osm zápasů.

"Je to velké zklamání, ale i když to teď bolí, nevezme mi to skvělé poslední tři měsíce," řekla Bartyová. "Udělali jsme maximum, abych mohla nastoupit. Je malý zázrak, že jsem mohla odehrát aspoň první kolo," dodala.

Bartyová se v lednu vrátila na kurty po téměř roční pauze a téměř vzápětí vyhrála turnaj Yarra Valley Classic v Melbourne, ale ve čtvrtfinále Australian Open nečekaně vypadla s Karolínou Muchovou. Poté ovládla turnaje v Miami a ve Stuttgartu, naposledy v květnu v Římě nedohrála kvůli zranění.