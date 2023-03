Světová jednička Alcaraz je v Miami ve čtvrtfinále a drží naději na double

Miami - Světová jednička Carlos Alcaraz postoupil v Miami po vítězství nad domácím Američanem Tommym Paulem 6:4, 6:4 do čtvrtfinále. Po triumfu na předchozím turnaji Masters v Indian Wells tak má devatenáctiletý španělský tenista stále šanci na ceněné "Sunshine Double". Stejně je na tom i Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ve čtvrtfinále zdolala 6:3, 6:0 Italku Martinou Trevisanovou.

Paul v dosavadním jediném duelu loni v Montrealu Alcaraze porazil, tentokrát ale neměl proti hbitému Španělovi šanci. "Klíčem k vítězství bylo, že jsem hrál útočný tenis. Nenechal jsem ho hrát jeho hru - útok a přechod na síť. Já to udělal dřív," pochvaloval si Alcaraz, jenž na Floridě obhajuje loňský titul. Ve čtvrtfinále se střetne s dalším domácím hráčem Taylorem Fritzem.

Osmifinále bylo konečnou pro druhého nasazeného Stefanose Tsitsipase. Světovou trojku z Řecka porazil 7:6, 6:4 Rus Karen Chačanov, jenž o kolo dřív vyřadil Jiřího Lehečku.

Chačanovovi se podařilo po 23 zápasech uspět proti soupeři z první desítky žebříčku a na Tsitsipase vyzrál po předchozích šesti prohrách na ATP Tour. "Říká se, že do třetice všeho dobrého, ale u mě to byl až sedmý pokus, takže jsem moc šťastný. Nejde jen o to, že jsem porazil Stefanose, ale o to, jak hraju," radoval se Chačanov, jehož Tsitsipas vyřadil v semifinále letošního Australian Open.

Potřetí za sebou je v Miami ve čtvrtfinále jiný ruský tenista Daniil Medveděv. Jeho zápas proti Francouzi Quentynu Halysovi začal až po půlnoci místního času, favorizovaný Rus na vítězství potřeboval jen o něco málo víc než hodinu. "Myslel jsem, že ten zápas zruší... Jsem moc rád, že jsem nehrál až zas tak špatně, obvykle o půlnoci spím," řekl vítěz US Open 2021.

První semifinalistkou tenisového turnaje v Miami je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Vítězka předchozího velkého turnaje v Indian Wells si udržela šanci na takzvané "Sunshine Double" dnešní čtvrtfinálovou výhrou 6:3, 6:0 nad Italkou Martinou Trevisanovou.

Světová sedmička Rybakinová nastřílela 10 es. Do dvojciferných hodnot v nechytatelných servisech se dostala ve čtvrtém utkání po sobě, což se na WTA Tour podařilo naposledy v roce 2018 Kristýně Plíškové.

Rybakinová získala posledních osm gamů a po 72 minutách proměnila první mečbol. Wimbledonská šampionka vyhrála dvanáctý zápas za sebou, do kterého nastoupila - v únoru v Dubaji vzdala bez boje osmifinále proti Cori Gauffové kvůli zranění.

Její další soupeřkou bude buď Američanka Jessica Pegulaová, nebo Ruska Anastasia Potapovová. Turnaje v Indian Wells a Miami dokázaly v jednom roce vyhrát pouze Steffi Grafová (dvakrát), Kim Clijstersová a Viktoria Azarenková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 10,2 milionu dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Sinner (10-It.) - Rubljov (6-Rus.) 6:2, 6:4, Fritz (9-USA) - Rune (7-Dán.) 6:3, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Van de Zandschulp (26-Niz.) 4:6, 6:4, 7:5, Alcaraz (1-Šp.) - Paul (16-USA) 6:4, 6:4, Chačanov (14-Rus.) - Tsitsipas (2-Řec.) 7:6 (7:4), 6:4, Medveděv (4-Rus.) - Halys (Fr.) 6:4, 6:2, F. Cerúndolo (25-Arg.) - Sonego (It.) 3:6, 6:3, 6:2, Eubanks (USA) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Rybakinová (10-Kaz.) - Trevisanová (25-It.) 6:3, 6:0, Pegulaová (3-USA) - Potapovová (27-Rus.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).

.