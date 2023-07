Světová jednička a Alcaraz a obhájkyně Rybakinová jsou ve 2. kole Wimbledonu

Londýn - Světová jednička Španěl Carlos Alcaraz a obhájkyně loňského titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu postoupili dnes do 2. kola tenisového Wimbledonu. Zatímco dvacetiletý Alcaraz, vítěz loňského US Open a hlavní vyzyvatel úřadujícího šampiona Srba Novaka Djokoviče, porazil v úvodu Francouze Jérémyho Chardyho jasně 6:0, 6:2, 7:5, Rybakinová otočila duel proti Američance Shelby Rogersové a zvítězila 4:6, 6:1, 6:2. Zápasy se kvůli dešti hrály pod zataženou střechou.

Rodák z El Palmaru Alcaraz si v utkání pomohl deseti esy a zahrál 38 vítězných míčů. Zápas proti Chardymu, kterému patří v žebříčku ATP až 542. místo a je o šestnáct let starší, zvládl za hodinu a 55 minut. V duelu vzal soupeři sedmkrát servis, sám přišel jen o jeden. V druhém kole narazí na dalšího Francouze, který vzejde z dvojice Alexandre Müller - Arthur Rinderknech.

"Pochopitelně bez střechy a se sluncem by to bylo lepší. To ale asi platí pro všechny. Ať už jsem hrál pod střechou, nebo ne, chtěl jsem předvést svou nejlepší hru," řekl na kurtu Alcaraz.

Zápasu úřadující šampionky Rybakinové přihlížel na centrálním dvorci ve společnosti princezny Kate legendární Roger Federer. Švýcarský vítěz 20 grandslamových titulů zhlédl před utkáním v královské lóži pamětní film o svých úspěších ve Wimbledonu a vyslechl si potlesk 15 tisíc stojících fanoušků.

Obhájkyně titulu Rybakinová nezačala duel dobře, hned v úvodu ztratila podání a 49. hráčka světa Rogersová získala první set. Poté však favoritka a finalistka letošního Australian Open byla na servisu stoprocentní, v dalších dvou setech získala po dvou brejcích a slavila za hodinu a 45 minut postup. Pomohla si také 12 esy.

"Loňská zkušenost mi moc nepomohla, protože jsem byla stejně nervózní. Byla tu ale úžasná atmosféra. Jsem šťastná, že jsem postoupila do dalšího kola, a užívám si to tu," uvedla Rybakinová.

Pokračuje také loňská finalistka Uns Džábirová z Tuniska, která porazila Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Polskou soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 33:4.

Program v Londýně přerušil na většině kurtů déšť, na což doplatila i řada českých tenistů. Duely Jiřího Lehečky, Barbory Krejčíkové, Karolíny Muchové, Petry Kvitové, Karolíny Plíškové a Lindy Noskové již organizátoři přesunuli na středu. Nejistý je start Jiřího Veselého. Jistotu má dnes jen Tomáš Macháč, který bude hrát s turnajovou dvanáctkou Britem Cameronem Norriem na krytém kurtu číslo 1.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Alcaraz (1-Šp.) - Chardy (Fr.) 6:0, 6:2, 7:5. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Rybakinová (3-Kaz.) - Rogersová (USA) 4:6, 6:1, 6:2.