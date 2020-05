Světová banka již poskytla koronavirovou pomoc ve 100 zemích

Washington - Světová banka již spustila své nouzové programy koronavirové pomoci ve 100 rozvojových zemí a zavázala se poskytnout zvýhodněné půjčky a garance za zhruba 5,5 miliardy USD (138,3 miliardy Kč). Uvedl to prezident SB David Malpass.

Malpass varoval, že globální pandemie a s ní související omezení ekonomické aktivity může stáhnout až 60 milionů lidí do extrémní chudoby. Budou tak vymazány snahy o snížení chudoby z posledních tří let. Globální ekonomika by pak mohla letos klesnout o pět procent.

Malpass na dnešní telefonické tiskové konferenci s novináři rovněž prohlásil, že je znechucený neochotou soukromých věřitelů účastnit se programu odpuštění dluhů pro nejchudší země světa. Někteří komerční věřitelé stále a ve velkém přijímají platby dokonce i od nejchudších zemí.

Některé chudé země se také podle něj zdráhají požádat o oddlužení v rámci programu podporovaného skupinou 20 největších ekonomik světa G20 kvůli obavám, že by to mohlo ohrozit jejich úvěrové ratingy a budoucí přístup na trhy. Podle něj některé země přeceňují důležitost úvěrových ratingů. V současném prostředí by bylo lepší, aby se podívaly na celkovou úroveň svých zdrojů, která se může zvýšit, pokud přijmou nabídku na oddlužení, napsala agentura Reuters.