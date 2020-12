Světová atletika teprve rozhodne o osudu ruských závodníků

Monte Carlo - Čtvrteční rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) o vyloučení Ruska kvůli dopingu na dva roky z velkých sportovních soutěží se netýká atletiky. Světová atletika (WA) vede s Ruskem vlastní řízení a teprve rozhodne, zda nechá omezený počet jeho sportovců závodit na mezinárodních akcích včetně olympijských her v Tokiu.

CAS ve čtvrtek na polovinu zkrátil trest navrhovaný Světovou antidopingovou agenturou (WADA) a rozhodl, že Rusové dva roky nebudou smět závodit pod svou vlajkou a v případě jejich vítězství nebude znít ruská hymna. Týká se to i olympijských her v Tokiu 2021, zimních olympijských her v Pekingu 2022 či fotbalového mistrovství světa v Kataru 2022. Bude ale povolený start ruských sportovců a týmů, kteří nebudou zapojeni do dopingových skandálů. Budou závodit jako neutrální sportovci nebo týmy.

Jestli se to bude vztahovat i na ruské atlety, ale není jasné. "Rozhodnutí CAS nemění nic na procesu, kterým Světová atletika prochází s ruskou federací posledních pět let," upozornila mezinárodní atletická federace v tiskové zprávě.

Rada Světové atletiky by měla nejpozději na březnovém pravidelném jednání rozhodnout, zda znovu obnoví udělování statutu neutrálního sportovce vybraným ruským atletům, aby mohli závodit na mezinárodní scéně. Pro olympijské hry v Tokiu a globální šampionáty by měl být jejich počet omezený na deset.

Ruská atletika je za systematický doping suspendována od listopadu 2015. Tamní národní federace dosud nebyla schopná doložit reformy, které by napravily špatný stav. Naopak loni se vrcholní funkcionáři v čele s tehdejším předsedou Dmitrijem Šljachtinem pokusili zabránit pomocí padělaných lékařských potvrzení trestu za doping pro výškaře Danila Lysenka. Za to dostala ruská federace pokutu deset milionů dolarů a počet atletů startujících jako neutrální na OH či MS byl omezen na deset.

V polovině srpna, tedy se zpožděním šesti týdnů oproti původnímu nařízení, ruská federace uhradila polovinu předepsané pokuty a dalších 1,3 milionu dolarů za náklady řízení. Musí ještě předložit reformní antidopingový plán. Na to má čas do 1. března 2021 poté, co Světová atletika o pět měsíců prodloužila lhůtu.

Ruská atletika má od konce listopadu nového šéfa. Byl jím zvolen Pjotr Ivanov, který vede i národní triatlonovou federaci.