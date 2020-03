Svět už ohlásil přes 100.000 případů nákazy koronavirem

Washington/Bratislava/Soul - Nákaza novým typem koronaviru se po celém světě od začátku jeho šíření potvrdila u více než 100.000 lidí. Vyplývá to z údajů na speciálním webu badatelů z americké Univerzity Johnse Hopkinse, kteří globální epidemii monitorují. Nejrychleji v posledních dnech přibývá potvrzených nakažených v Íránu, jehož úřady dnes ohlásily 1234 nových případů.

Nový koronavirus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském velkoměstě Wu-chan a postupně se rozšířil do více než 80 zemí včetně České republiky. U nakažených se projevuje podobnými příznaky jako běžná chřipka, zejména u starších lidí ale může způsobit i vážné dýchací potíže. Na 3400 lidí po nákaze koronavirem zahynulo, drtivá většina v čínské provincii Chu-pej.

V celé Číně se nemoc COVID-19 od začátku epidemie potvrdila u více než 80.000 pacientů, přičemž skoro 42.000 z nich tamní úřady považují za uzdravené. Globálně už počet uzdravených nakažených přesáhl 55.000, uvádí se na webu provozovaném ústavem CSSE (Center for Systems Science and Engineering) patřícím pod Univerzitu Johnse Hopkinse.

Po Číně aktuálně hlásí nejvíce infikovaných Jižní Korea (6593) a Írán (4747). Z evropských zemí je zdaleka nejvíce zasažena Itálie, kde se koronavirus potvrdil u téměř 4000 lidí, z nichž 148 zemřelo.

V posledních dnech je podle dostupných údajů šíření koronaviru rychlejší ve srovnání s druhou polovinou února. Ve čtvrtek bylo například v součtu všech zemí ohlášeno přes 2800 nových případů nákazy, což je nejvíce od 14. února.

Slovenský premiér potvrdil první případ nákazy koronavirem v zemi

Slovensko jako poslední země ve střední Evropě potvrdilo první případ nákazy novým typem koronaviru. Premiér Peter Pellegrini dnes novinářům řekl, že jde o dvaapadesátiletého pacienta, který je nyní v jedné z bratislavských nemocnic.

Nakažený muž nebyl v uplynulých dnech v žádné ze zemí, kde se nákaza vyskytla. V Itálii, kde onemocnění způsobené novým typem koronaviru podlehlo přes 140 lidí, ale po několik dní pobýval jeho syn.

"Navzdory tomu, že syn nevykazuje žádné známky onemocnění, je zdravý, mohlo dojít k přenosu na otce jeho prostřednictvím," připustil Pellegrini. Dodal, že zmíněný pacient byl po zhoršení zdravotního stavu převezen z domova do nemocnice. Jeho zdravotní stav se po hospitalizaci zlepšil.

Odpoledne podle Pellegriniho zasedne krizový štáb, který bude rozhodovat o dalším postupu a případných ochranných opatřeních. Úřady zjišťují, s kým byl pacient v uplynulé době v kontaktu.

Pellegrini vybídl obyvatele země, aby kvůli potvrzení prvního případu nákazy na Slovensku nepodléhali panice. Není také podle něj důvod k nákupu velkého množství potravin.

Koronaviru v Íránu podlehlo 124 lidí, nových případů je přes 1000

Koronaviru v Íránu v uplynulých 24 hodinách podlehlo dalších 17 lidí a bilance obětí tak vystoupala na 124. Za stejnou dobu bylo zároveň evidováno více než 1000 nových případů nákazy. Celkový počet nakažených v zemi tak vzrostl na 4747. Oznámil to dnes mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví Kijánúš Džahánpúr.

"Potvrdilo se 1234 nových případů nákazy, což je za uplynulé dny rekord," uvedl v televizním projevu Džahánpúr, podle něhož se koronavirus nyní objevil už ve všech íránských provinciích.

Íránské úřady zároveň oznámily, že mohou hrubou silou omezovat cestování mezi městy. Ve čtvrtek uvedly, že k omezení cest mezi velkými městy s cílem zastavit šíření nákazy mají nově posloužit zřizovaná kontrolní stanoviště.

Dnes byly ve velkých městech v Íránu zrušeny páteční modlitby. Stejná opatření platí také v Karbale v sousedním Iráku. Ve Spojených arabských emirátech byly modlitby omezeny na dva verše koránu, aby trvaly maximálně deset minut.

Na celém Blízkém východě bylo zaznamenáno 4990 případů nákazy koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19. Írán má spolu s Itálii nejvyšší počet úmrtí na koronavirus mimo Čínu.

Egypt evidoval 12 nových případů koronaviru na výletní lodi

Egyptské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že se nákaza koronavirem potvrdila u 12 osob z výletní lodi, která se plavila po Nilu. Všichni nakažení na lodi směřující do Luxoru, jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a egyptských úřadů bez příznaku. Úřady následně doplnily, že jde o egyptské občany, kteří na lodi pracují. S odkazem na egyptskou státní televizi to uvedla agentura Reuters.

Dosud Egypt zaznamenal tři případy nákazy koronavirem, přičemž jeden člověk se podle úřadů plně uzdravil. Dva z nakažených byli cizinci.

O prvním nakaženém Egypťanovi úřady informovaly ve čtvrtek. Podle ministerstva zdravotnictví do země 44letý muž přicestoval ze Srbska přes Francii. Ve Francii strávil 12 hodin a po návratu nejevil známky nemoci. Po několika dnech se ale u něj projevily mírné příznaky a navštívil nemocnici. Následné laboratorní testy prokázaly, že v sobě má koronavirus.

Soul vede s Tokiem spor kvůli opatřením proti šíření koronaviru

Diplomatický spor se rozhořel mezi Soulem a Tokiem poté, co Japonsko ve čtvrtek kvůli šíření koronaviru nařídilo dvoutýdenní karanténu pro všechny návštěvníky z Jižní Koreje. Jižní Korea dnes stejné opatření nařídila pro všechny lidi přijíždějící z Japonska a zastavila bezvízový režim s touto zemí. V Jižní Koreji, která je po Číně koronavirem nejvíce zasaženou zemí na světě, se nakazilo téměř 6600 lidí a 42 osob infekci podlehlo.

V Jižní Koreji se podle posledních údajů nárůst nových případů zpomalil, dnes jich přibylo 505, kdežto ve čtvrtek 760, uvedlo jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Úřady informovaly, že ke konci se blíží testování skoro 200.000 stoupenců náboženského hnutí Sinčchondži ve městě Tegu, odkud je hlášeno 90 procent všech nakažených v zemi.

Soul kritizuje opatření, která ohlásil japonský premiér Šinzó Abe. Ti, kdo přicestují do Japonska z Jižní Koreje ale i Číny, musí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Od soboty pak lidé z těch oblastí Jižní Koreje, které jsou obzvlášť sužované nákazou, do Japonska nemohou vůbec. Soul tento krok považuje za "nepřiměřený a politováníhodný". "Japonská vláda ve skutečnosti vyhlásila zákaz vstupu pro všechny naše lidi," řekl dnes jihokorejský premiér Čong Sje-kjon.

Jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha si na protest předvolala japonského velvyslance v Soulu a její náměstek oznámil, že úřady od pondělka pozastavují bezvízový styk s Japonskem a že se ruší platnost víz pro ty japonské občany, kteří je pro cesty do Jižní Koreje potřebují. Cizinci přijíždějící z Japonska budou muset při příjezdu do Jižní Koreje absolvovat zvláštní vstupní proceduru a úřady v Soulu zvýšily stupeň varování před cestami do Japonska.

Japonsko loni navštívilo 5,6 milionu lidí z Jižní Koreje, což je téměř o 26 procent méně než o rok dříve.

Agentura Reuters vztahy mezi Soulem a Jižní Korejí označila za komplikované. Japonsko Korejský poloostrov v letech 1910 až 1945 okupovalo, země rozdělují také obchodní spory a vojenské otázky.

Nizozemsko hlásí první úmrtí spojené s koronavirem

V nemocnici v nizozemském Rotterdamu zemřel 86letý muž nakažený novým typem koronaviru. Jeho úmrtí je pro Nizozemsko prvním v souvislosti s globální epidemií nemoci COVID-19 způsobované tímto virem, informovaly dnes světové zpravodajské agentury. V zemi ve čtvrtek prudce narostl počet potvrzených případů nákazy koronavirem.

"Muž ve věku 86 let, který se v nemocnici Ikazia v Rotterdamu léčil s COVID-19, dnes zemřel," citovala agentura AFP z prohlášení Nizozemského ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM). Ten také sdělil, že není jasné, od koho se daný pacient nakazil.

Nizozemsko ve čtvrtek ohlásilo desítky nových případů infekce koronavirem, čímž se celkový počet více než zdvojnásobil na 82. Prvního nakaženého zde úřady zaznamenaly 27. února, píše agentura Reuters.

Podobná je situace v sousední Belgii, kde ve čtvrtek počet potvrzených nakažených stoupl z 23 na 50 a dnes dopoledne už na 109. Tamní ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v poslední vlně se testovaly vzorky od 441 lidí, přičemž většina z 59 nových pozitivních testů se týkala pacientů, kteří se vrátili z Itálie. Potvrzeny už jsou ale i případy, kdy se lidé koronavirem nakazili na belgické půdě.

Belgie zatím neoznámila žádnou oběť onemocnění COVID-19, zato ve Francii už po nakažení zemřelo sedm lidí. Úřady zde ve čtvrtek evidovaly celkem 423 případů, přičemž infekce už se podle zpravodajského webu franceinfo rozšířila na celé evropské území Francie včetně Korsiky. Většina případů je hlášena z regionů Hauts-de-France, Île-de-France a Grand-Est na severovýchodě země.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes při návštěvě pařížského domova důchodců hovořil o tom, že opatření úřadů musí být přiměřená vývoji a dlouhodobě udržitelná. Za takový krok podle všeho v tuto chvíli nepovažuje plošnou uzavírku škol, ke které ve středu přistoupila Itálie.

V nejhůře zasažených francouzských departementech ovšem tento týden řada škol provoz přerušila. Ministr školství Jean-Michel Blanquer podle deníku Le Figaro uvedl, že opatření se dnes týkalo 150 vzdělávacích zařízení a 45.000 žáků. Francouzská vláda kromě toho minulý víkend zakázala některé akce s více než 5000 účastníky, později také převzala kontrolu nad distribucí ochranných roušek.

Macron dnes mimo jiné vyzval své spoluobčany, aby "co nejvíce" omezili návštěvy svých příbuzných v pokročilém věku. Nemoc COVID-19 představuje hrozbu zejména pro ně, smrtnost u ní podle dostupných údajů s přibývajícím věkem pacientů výrazně narůstá.

Pevninská Čína ohlásila dalších 30 obětí koronaviru

Pevninská Čína ve čtvrtek zaznamenala 143 případů nákazy novým typem koronaviru a 30 úmrtí nakažených s dosavadní bilancí 80.552 případů infekce a 3042 obětí. Dnes to oznámily čínské zdravotnické úřady, napsala agentura Reuters.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, tak ve čtvrtek počet nově nakažených vzrostl nevýrazně více než za středu, kdy bylo ohlášeno 139 případů. Naopak počet obětí byl ve čtvrtek ve srovnání se středečními 31 nižší.

Devětadvacet úmrtí zaznamenaných ve čtvrtek připadá na provincii Chu-pej, která je považována za ohnisko nákazy. Chu-pej za čtvrtek vykázala 126 nových případů nákazy. Celkem zde nemoci COVID-19 dosud podlehlo 2931 lidí.

Austrálie zavřela kvůli koronaviru školu v Sydney, nakazil se žák

Austrálie dnes zavřela kvůli šíření nového typu koronaviru první školu, napsala agentura Reuters. Virem se nakazil 16letý žák chlapecké střední školy v největším městě země Sydney. Austrálie dosud informovala o 60 infikovaných a nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zde podlehli dva senioři.

Většina z infikovaných Australanů se nakazila v zahraničí, ale koronavirus už se začíná šířit i mezi lidmi lidmi v zemi. To je podle australského ministra zdravotnictví Brada Hazzarda i případ zmíněného náctiletého studenta školy Epping Boys High School na severu Sydney.

Úřady nařídili školu uzavřít nejméně na den. Bezmála 1200 žáků a zaměstnanců má zůstat od pátku do neděle v domácí izolaci. O dalším průběhu je bude škola informovat během víkendu.

Australská centrální banka v úterý snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum 0,5 procenta, čímž chce utlumit ekonomický dopad nákazy. Podobně má i vláda brzy oznámit stimulační balíček.