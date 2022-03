Svět se podle USA těsně vyhnul jaderné katastrofě. Dle Ruska nehrozí nebezpečí

New York - Svět se podle Spojených států v noci na dnešek jen těsně vyhnul jaderné katastrofě, když vypukly boje mezi ruskými a ukrajinskými vojáky o Záporožskou jadernou elektrárnu, při nichž vzplála jedna z budov v komplexu. Na mimořádném jednání Rady bezpečnosti OSN to dnes zdůraznila velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová a vyzvala Rusko, aby z elektrárny stáhlo svoje vojáky a podobná zařízení už do konfliktu nezatahovalo. Ruský vyslanec Vasilij Něbenzja prohlásil, že Rusko elektrárnu neostřelovalo, zařízení však podle něj nyní hlídají ruští vojáci. Únik radioaktivního materiálu nehrozí, uvedl ruský diplomat.

"Díky bohu, svět se vyhnul jaderné katastrofě," prohlásila Thomasová-Greenfieldová a řekla, že kroky Ruska jsou nezodpovědné a nebezpečné. "Nejen že (ruský prezident Vladimir Putin) nevyslyšel výzvy k zastavení invaze na Ukrajinu, ale právě jsme byli svědky nové nebezpečné eskalace, která představuje vážnou hrozbu pro celou Evropu a svět," dodala.

Vyslanec Moskvy Něbenzja označil za lež, že by elektrárnu Rusko ostřelovalo, zopakoval již dřívější tvrzení ruských činitelů, že za požár v jedné z budov v areálu elektrárny v blízkosti jednoho z jaderných reaktorů nese zodpovědnost Ukrajina. Západní státy se podle něj svými varováními ohledně možných nebezpečí dělostřeleckých útoků v bezprostředním okolí největší jaderné elektrárny v Evropě jen snaží rozdmýchat umělou hysterii.

Připustil však, že se v oblasti odehrály boje, v nichž figurovali ruští vojáci, kteří prý ale používali jen ruční zbraně. Ruské jednotky podle něj nyní elektrárnu hlídají, Moskva na místo vyslala rovněž svoje inženýry, kteří umí s jejím vybavením zacházet. Elektrárna funguje normálně a nehrozí nebezpečí úniku radioaktivity do ovzduší, dodal ruský vyslanec.

Velvyslanec Ukrajiny při OSN Serhij Kyslycja reagoval slovy, že ruské podání nočních událostí v jaderné elektrárně je příkladem manipulativního chování a vyzval Něbenzju, aby přestal šířit lži. Ukrajina podle něj v okolí elektrárny neregistruje zvýšenou radiaci.

"Mezinárodní komunita musí zachovat chladnou hlavu a zůstat racionální," řekl na jednání čínský zástupce Čang Ťün, podle nějž je v nynější situaci nežádoucí "přilévat olej do ohně".

K záležitosti se vyjádřily i špičky OSN, tajemnice pro politické záležitosti organizace Rosemary DiCarlová na začátku setkání řekla, že útoky proti jaderným zařízením jsou v rozporu mezinárodním humanitárním právem.

Ruské vedení dnes komunikovalo rovněž s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, který v telefonickém rozhovoru vyzval ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, aby zajistil větší spolupráci svého resortu se strukturami OSN při řešení humanitárních problémů, informoval ruský portál gazeta.ru. Šojgu v hovoru s tajemníkem zopakoval ruské důvody pro zahájení invaze na Ukrajinu. Kyjev obvinil z nedodržování minských dohod o urovnání konfliktu na východní Ukrajině a ze zintenzivnění ostřelování ukrajinského Donbasu.