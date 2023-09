Svět prohrává boj s časem při plnění klimatických cílů, říká předseda COP28

Nairobi - - Svět prohrává boj s časem při plnění svých klimatických cílů, řekl dnes předseda nadcházející konference OSN o změnách klimatu COP28 na nynějším prvním africkém klimatickém summitu v Keni. Současně přislíbil investici 4,5 miliardy dolarů (přes sto miliard Kč) od Spojených arabských emirátů na rozvoj zelené energie v Africe. Informovala o tom agentura Reuters. Hlavy afrických států dnes v keňském hlavním městě jednají zejména o tom, jak sehnat peníze na ekologickou agendu kontinentu.

Sultán Džábir bude předsedat 28. klimatickému summitu OSN, který se bude konat od 30.listopadu v Dubaji. Jeho chmurné hodnocení přichází jen tři dny předtím, než OSN zveřejní první zprávu o "globální inventarizaci". Ta vyhodnotí, jak si státy, které ratifikovaly Pařížskou dohodu, vedou při plnění cílů v boji proti změnám klimatu.

"Nemáme výsledky, které potřebujeme, v době, kdy je potřebujeme," řekl delegátům afrického summitu Džábir, který je zároveň šéfem státní ropné společnosti Spojených arabských emirátů ADNOC. Třídenní summit, který začal v pondělí v Nairobi, se soustředí zejména na mobilizaci finančních prostředků, které by Africe pomohly reagovat na změny klimatu.

Zatímco Afrika často trpí vážnými dopady změn klimatu, jako jsou záplavy či dlouhodobá sucha, podle průzkumů dostává jen 12 procent financí, které potřebuje, aby se s nimi mohla vypořádat.

V pondělí byly na summitu v Keni oznámeny investice za stovky milionů dolarů na projekty pro udržitelný rozvoj. Dnes Džábir oznámil, že Spojené arabské emiráty přislíbily 4,5 miliardy dolarů na rozvoj afrických čistých zdrojů energie o výkonu 15 gigawattů do roku 2030. V současné době má Afrika instalovanou kapacitu z obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu zhruba 60 gigawattů.

Afričtí představitelé tyto investice vítají, ale říkají, že pro naplnění finančních potřeb kontinentu bude zapotřebí transformovat celou globální architekturu financování změn klimatu.

Konkrétně chtějí africké země na konferenci COP28 usilovat o rozšíření zvláštních práv čerpání (SRD), které by uvolnilo 500 miliard dolarů na boj proti změnám klimatu.

Prezident Africké rozvojové banky Akinwumi Adesina také vyzval, aby se do ekonomického výkonu afrických zemí započítávalo jejich přírodní bohatství, zejména deštné pralesy pohlcující uhlíkové plyny. To by pak podle něj snížilo poměr dluhu k HDP jednotlivých zemí, a poskytlo tak více prostoru pro poskytování půjček na jejich rozvoj.