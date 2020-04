Svět podle WHO to nejhorší s koronavirem ještě stále čeká

Ilustrační foto - Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ilustrační foto - Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ČTK/AP/Salvatore Di Nolfi

Ženeva - Pandemie nemoci covid-19 není překonaná, to nejhorší svět stále ještě čeká. Dnes to podle agentury AP prohlásil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Varování Tedros vyslovil v době, kdy řada států včetně těch evropských začala karanténní opatření uvolňovat.

"Věřte nám. To nejhorší je teprve před námi," řekl Tedros. "Zabraňme této tragédii," uvedl.

AP poznamenala, že Tedros přímo nezmínil, proč se epidemie, při které se nakazilo takřka 2,5 milionu lidí, může ještě výrazně zhoršit. Někteří odborníci nicméně poukazují na Afriku, kde se může nákaza šířit nekontrolovatelně.

Tedros dnes použil přirovnání ke španělské chřipce. "Jako chřipka v roce 1918, která zabila až sto milionů lidí," řekl. "Nyní ale máme technologii, můžeme zabránit pohromě, můžeme takové krizi předejít," dodal.

Tedros rovněž oznámil, že WHO objednala 30 milionů testů na zjištění koronaviru a že ještě tento měsíc začne distribuovat zhruba 180 milionů chirurgických roušek. Poznamenal, že v rámci solidárního programu WHO k testování léků na koronavirus je přes 600 nemocnic připraveno přijímat pacienty. Tedros také podle Reuters řekl, že podle sérologických rozborů se ukazuje, že i v těch nejpostiženějších zemích byla infikována jen malá část populace, zhruba dvě až tři procenta.