Svět podle Guterrese přestává fungovat a státy nejsou připravené řešit problémy

New York - V New Yorku dnes začala všeobecná rozprava 77. zasedání Valného shromáždění OSN. Světoví politici se k ní scházejí poprvé osobně od začátku pandemie covidu-19. Generální tajemník OSN António Guterres v zahajovacím projevu řekl, že se národy ocitly v globální situaci nefungování a nejsou připravené nebo ochotné řešit problémy, jež ohrožují budoucnost lidstva a osud planety. Mezi řečníky rokování, které potrvá do příštího týdne, bude i český ministr zahraničí Jan Lipavský, který vystoupí ve středu odpoledne místního času.

Guterres poukázal na válku na Ukrajině, přibývající konflikty na celém světě, na klimatické změny, obtížnou finanční situaci rozvojových zemí a na neúspěšný pokrok v plnění programů OSN týkajících se zmírnění chudoby nebo zlepšení školství.

"Náš svět je v nebezpečí, je ochromený. Pracujme společně jako světová koalice, jako sjednocené národy," apeloval Guterres na posluchače. Podle něj je stále naděje a jedinou cestou, jak pokročit, je spolupráce a dialog. "Žádná velmoc nebo skupina nemohou rozhodovat o tom, co se má udělat," řekl.

Podle něj je hlavním úkolem nejen zachránit planetu, která "je doslova v plamenech", ale vyrovnat se se stále přítomným covidem-19. Zejména rozvojovým zemím se podle něj nedostává financí, aby se vyrovnaly s krizí, jakou "nezažily po generace". Strádá tam školství, zdravotnictví a jsou ohrožena práva žen. Mluvčí OSN Stéphane Dujarric předem řekl, že Guterres nebude v projevu nic přikrášlovat, ale nabídne zároveň důvody k uchování naděje.

Jak připomenula agentura AP, VS OSN se schází mimo jiné v době války na Ukrajině, která spustila potravinovou krizi a vyvolal mezi velmocemi rozkoly nepoznané od studené války.

Na seznamu mluvčích je 150 šéfů států a vlád i ministrů zahraničí. Ještě dnes by měla vystoupit slovenská prezidenta Zuzana Čaputová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron či německý kancléř Olaf Scholz. Projev amerického prezidenta Joea Bidena je na programu ve středu dopoledne místního času, odpoledne pak má mluvit český ministr Lipavský a také britská premiérka Liz Trussová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Členské státy OSN minulý týden povolily Zelenskému, aby na Valném shromáždění OSN výjimečně vystoupil na dálku prostřednictvím videozáznamu.