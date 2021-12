Svět má za den přes milion nakažených covidem, Izrael schválil čtvrtou dávku

Paříž/Londýn/Řím/Jeruzalém - Svět poprvé od počátku pandemie nemoci covid-19 překonal hranici milionu nově nakažených koronavirem za den. Vyplývá to z propočtů agentury AFP, která vycházela z průměrného přírůstku za uplynulých sedm dní.

Před nebývalým počtem infekcí kvůli šíření variant omikron a delta ve středu varovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle jejího šéfa Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse světu hrozí "cunami případů" koronavirové infekce.

V průměru se od 23. do 29. prosince koronavirus potvrdil u 1,045.000 lidí. Je to o 46 procent víc než za předchozích sedm dní, píše AFP, která vycházela z veřejně dostupných dat jednotlivých zemí světa. Předchozí rekord svět zaznamenal v týdnu od 23. do 29. dubna tohoto roku.

Varianta omikron, která se nyní šíří společně s deltou, způsobila prudké nárůsty počtu nakažených v řadě evropských zemích i v Severní Americe. Tyto dva regiony hlásí dohromady až 85 procent nových světových případů nákazy. V Evropě se za posledních sedm dní koronavirus potvrdil u 4,022.000 lidí, v USA a Kanadě to bylo 2,264.000 lidí. V Asii počet nových případů zaznamenal oproti předchozímu týdnu 12procentní pokles; kontinent zaznamenal 268.000 nových infekcí.

Především západoevropské země v posledních dnech hlásí nejvyšší přírůstky nakažených od počátku pandemie. Například Dánsko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíc nových případů na světě. Rekordní denní bilance hlásí i Francie, Británie, Itálie nebo Spojené státy, kde je omikron již dominantní variantou.

Vlna nových případů se zatím podle AFP neprojevila v celkovém nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s covidem-19. Počet obětí celosvětově poslední tři týdny klesá.

Americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) uvádí, že se koronavirem od počátku pandemie na světě nakazilo téměř 285 milionů lidí, z toho jich 5,4 milionu zemřelo.

Izrael schválil čtvrtou dávku vakcíny pro nejrizikovější skupinu

Izrael schválil čtvrtou dávku vakcíny proti nemoci covid-19 pro osoby s oslabeným imunitním systémem. Oznámil to koordinátor boje s epidemií z ministerstva zdravotnictví Nachman Aš. Izrael se tak stal první zemí na světě, která ve světle hrozby nakažlivější koronavirové varianty omikron dala druhé posilovací dávce zelenou, napsala agentura AP.

Izrael před rokem začal nejrychleji na světě s rozsáhlou očkovací kampaní a byl také jednou z prvních zemí, která začala podávat první posilovací dávku vakcíny. Expertní poradní panel izraelského ministerstva zdravotnictví kvůli obavě z šíření omikronu minulý týden doporučil, aby čtvrtou dávku vakcíny od společností Pfizer a BioNTech dostali zdravotníci, lidé starší 60 let či pacienti s oslabeným imunitním systémem.

Izraelská vláda doporučení uvítala a začátek vakcinací stanovila na minulou neděli, čekalo se však na konečné schválení od Aše. Lékař nakonec uvedl, že pro podání čtvrté dávky širšímu spektru populace neexistuje dostatek dat. Dnes ji proto schválil jen pro osoby s oslabenou imunitou, rozšíření na další skupiny budou předcházet ještě další výzkumy.

Účinnost čtvrté dávky začala zkoumat jedna z izraelských nemocnic, která ji podala testovací skupině zdravotníků, napsala agentura Reuters. Podle nemocnice se jedná o první větší studii, která zjišťuje, zda druhé kolo posilovacích vakcín pomůže proti šíření omikronu. Výsledky by měly být dostupné do dvou týdnů.

Izrael dnes také obdržel také první dodávku antivirální pilulky proti covidu-19 od firmy Pfizer. Lék Paxlovid je podle výrobce určen pro osoby krátce po prokázání nákazy koronavirem a jeho cílem je předejít zhoršení symptomů. Veškeré dříve schválené léky byly podávány pomocí infuze nebo injekce.

V devítimilionovém Izraeli je nyní přes 20.000 aktivních případů koronaviru, 94 pacientů je ve vážném stavu. Od začátku epidemie zemřelo 8243 osob a nakazilo se více než 1,3 milionu lidí.

V Británii za den přibylo přes 189.000 nakažených, zatím nejvíc

Británie ohlásila další rekordní bilanci nakažených koronavirem. Za den tam přibylo 189.213 případů infekce, ve středu to bylo zhruba 183.000. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že za 24 hodin kvůli covidu-19 zemřelo 332 lidí. Informovala o tom agentura Reuters.

Počet nakažených ve Spojeném království v posledních dnech strmě stoupá zřejmě v souvislosti s šířením varianty omikron. Bilance 183.037 nakažených ze středy překonala dosavadní nejvyšší počet infikovaných za den o více než 50.000. Před dvěma týdny hlásily britské laboratoře něco přes 87.000 případů nákazy za den, od té doby se bilance zvýšila o 116 procent. Počty úmrtí se za dva týdny zvýšily o 127 procent, uvedl deník The Guardian. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) dnes uvedla, že v zemi se nově potvrdilo přes 19.500 případů nákazy variantou omikron, celkem Británie registruje bezmála 230.000 infikovaných touto variantou. Rekordní počty nakažených dnes ohlásily i další evropské země. Ve Španělsku, které má 47 milionů obyvatel, za posledních 24 hodin přibylo bezmála 162.000 infikovaných. Jedenáctimilionové Řecko má zhruba 35.600 nově nakažených a šedesátimilionová Itálie téměř 127.000.

Itálie hlásí další rekord, za den zaznamenala 126.888 nově infikovaných

Itálie potřetí v řadě překonala rekord v počtu koronavirových nákaz. Za 24 hodin jich zaznamenala dalších 126.888, den předtím 98.030. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž v zemi za uplynulý den v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 156 lidí. Italská vláda uvedla, že kvůli nárůstu počtu případů nákazy dále zpřísňuje protiepidemická opatření.

Celkem Itálie od začátku pandemie odhalila 5,98 milionu případů koronavirové infekce. V zemi kvůli covidu-19 zemřelo 137.247 osob, a patří tak k nejpostiženějším v Evropě. V nemocnicích je v Itálii nyní 10.866 lidí na běžných pokojích a dalších 1226 na jednotkách intenzivní péče. Nově oznámená pravidla počítají s tím, že od 10. ledna zatím do konce března, kdy končí v zemi nouzový stav, budou smět jezdit veřejnou dopravou, ubytovat se v hotelu či použít vlek v lyžařských areálech jen lidé s potvrzením o očkování proti covidu-19 či o nedávném prodělání této nemoci. Vláda také počítá s určením horní hranice cen respirátorů FFP2. Nutnost takzvaného super zeleného pasu, potvrzujícího očkovaní či prodělání covidu-19, nový vládní dekret rozšiřuje na další aktivity. Nyní je potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Jinde, například ve veřejné dopravě či na pracovišti, stačí takzvaný zelený pas. To je potvrzení o negativním testu na koronavirus SARS-CoV-2. Podle deníku Il Sole 24 Ore tak negativní test bude od 10. ledna stačit na veřejnosti pouze na pracovištích či ve školách. Dekret, který bude vydán dnes v noci či v pátek, také obsahuje změny pravidel pro karanténu, informovala agentura ANSA. Lidé s posilovací dávkou nebudou muset do izolace po kontaktu s nakaženým. Těm, kteří mají dvě dávky, se karanténa zkrátí z pěti na sedm dní. Italská média ještě ve středu psala i o možnosti rozšíření super zeleného pasu pro všechny zaměstnance, což zatím vláda neschválila. Očekává se ale, že o tom bude možná jednat na příštím zasedání, což bude v lednu. Podle médií jsou však proti opatření dvě velké strany ve vládní koalici - pravicová Liga a populistické Hnutí pěti hvězd. Naopak premiér Mario Draghi s opatřením souhlasí. Vatikán oznámil, že papež František v pátek neuskuteční tradiční návštěvu betléma na Svatopetrském náměstí. "Akce se neuskuteční, aby nevznikla shromáždění a omezilo se riziko nákazy koronavirem," uvedl v prohlášení Vatikán. Papež by podle původního programu měl odsloužit večerní mši ve Vatikánu. Francie druhý den v řadě registruje přes 200.000 nově nakažených Počet nově prokázaných nákaz koronavirem ve Francii druhý den v řadě překonal 200.000. Úřady jich za posledních 24 hodin podle agentury Reuters zaznamenaly 206.243, což je jen o zhruba 2000 méně než středeční rekord. Francie, stejně jako například Británie a Itálie, v posledních dnech pravidelně zaznamenává nová maxima infikovaných za 24 hodin. Ve středu se v zemi číslo poprvé vyšplhalo přes 200.000, když dosáhlo 208.099, což je celoevropský rekord od začátku pandemie covidu-19. Dnes počet mírně klesl. I tak znamená, že se ve Francii každou vteřinu koronavirem v průměru nakazí téměř 2,4 osoby. Státy na jihu Evropy zaznamenaly nejvyšší přírůstky případů infekce za den Ve Španělsku za posledních 24 hodin přibylo bezmála 162.000 případů koronavirové nákazy a v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 74 lidí, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Vyšší přírůstek, přes 200.000 případů, země zaznamenala jen v pondělí, kdy ale údaj představoval součet čísel z pátku a obou víkendových dnů. Ve Španělsku regiony zpřísňují opatření před silvestrovskými oslavami. V autonomní oblasti Galicie soud potvrdil zákaz setkávání osob, jež nejsou členy stejné domácnosti, od tří do šesti hodin ráno a opatření soud schválil i v Aragonii. Podle španělského tisku jen ve čtyřech regionech, kde žije zhruba čtvrtina španělského obyvatelstva, nebudou na konci roku platit žádná omezení. Mezi oblastmi je i region hlavního města Madridu. Portugalsko, které má zhruba deset milionů obyvatel, dnes oznámilo 28.659 nových případů koronavirové nákazy za poslední den. V souvislosti s covidem-19 zemřelo za poslední den 16 nakažených. Při nejsilnější epidemické vlně v lednu letošního roku, kdy počty nakažených byly zhruba stejně vysoko jako nyní, umíraly stovky lidí denně. Menší počet úmrtí je podle expertů výsledkem vysoké proočkovanosti portugalského obyvatelstva, která dosahuje 87 procent. Portugalské ministerstvo zdravotnictví dnes také rozhodlo o zkrácení karantény z deseti na sedm dní u lidí, u kterých se potvrdila nákaza koronavirem, ale nemají příznaky nemoci covid-19, a u lidí, kteří byli v kontaktu s nakaženým. "Rozhodnutí je v souladu s pravidly v dalších zemích," uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Ve Španělsku karanténní pravidla upravili již ve středu. Dnes ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že karanténa se z deseti na sedm dní zkrátí i u osob s mírnými příznaky, uvedl server RTVE. Původně ministerstvo ohlásilo zkrácení jen u lidí bez příznaků. Jedenáctimilionové Řecko dnes zaznamenalo další nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Za posledních 24 hodin přibylo zhruba 35.600 nakažených, o 7000 případů více než oznámených ve středu, informovaly zdravotnické úřady. Za posledních 24 hodin v souvislosti s nemocí covid-19 země zaznamenala dalších 72 úmrtí. Místní úřady po středečním zpřísnění pravidel například v gastronomii zvažují zavedení dalších opatření proti šíření koronaviru na školách a v dalších oblastech. K 40.000 případům dnes vystoupal denní přírůstek v Turecku. Jedná se o nejvyšší číslo od konce dubna. Úmrtí v souvislosti s covidem-19 bylo za poslední den 139. Ministerstvo zdravotnictví dnes obyvatele země vyzvalo k zvýšené opatrnosti. Rusko má druhou nejvyšší bilanci úmrtí s covidem, předstihlo Brazílii Rusko se dostalo na druhou příčku v celkovém počtu úmrtí s covidem-19. Po zveřejnění listopadové bilance předstihlo Brazílii, uvedla agentura Reuters s odvoláním na ruské vládní statistiky i své vlastní propočty. Nejvíce zemřelých po nákaze koronavirem mají nadále Spojené státy. Východní Evropa, kam Reuters kromě Ruska a dalších zemí regionu počítá i Česko, registruje v úhrnu více než milion zemřelých na covid-19. Ruský statistický úřad Rosstat dnes uvedl, že v listopadu zemřelo na následky koronavirové infekce 87.527 lidí, což je nejvíce za jeden kalendářní měsíc od začátku pandemie. Podle propočtů Reuters, které odrážejí aktualizovaná data Rosstatu i prosincové údaje vládního operativního štábu, celkový počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 dosáhl v Rusku 658.634. Rusko, ve kterém žije 144 milionů obyvatel, tím předstihlo dosud druhou Brazílii. Jihoamerická země s 214 miliony lidí eviduje 618.800 úmrtí. USA registrují podle statistik Reuters 825.663 zemřelých, tamní populace je ale více než dvakrát větší než v Rusku. Z propočtů Reuters dále vyplývá, že Rusko zaznamenalo od začátku pandemie v dubnu 2020 do konce letošního listopadu o zhruba 835.000 více úmrtí v porovnání s průměrnou úmrtností v letech 2015 až 2019. Podle některých epidemiologů je ukazatel nadbytečných úmrtí nejlepším způsobem, jak zhodnotit skutečný dopad pandemie covidu-19. K rychlému zvyšování počtu úmrtí nejvíce přispěly vysoké přírůstky nakažených v říjnu a listopadu, které ruské úřady přičítají variantě delta a pomalé očkovací kampani. Na celkové bilanci se zatím neprojevilo šíření nakažlivější koronavirové varianty omikron. Celkový počet zemřelých na covid-19 ve státech východní Evropy podle Reuters k dnešku přesáhl hranici jednoho milionu, konkrétně se vyšplhal na 1,045.454. V celé Evropě je to pak 1,873.253 obětí. Tři z pěti evropských zemí s aktuálně nejvyššími denními přírůstky - Rusko, Polsko a Ukrajina - jsou z východní části kontinentu, připomněla agentura. Polsko ve středu ohlásilo 794 úmrtí po nákaze koronavirem za posledních 24 hodin, což bylo nejvíce od dubna. Tamní úřady stejně jako v Rusku současnou vlnu pandemie přisuzují variantě delta, omikron se v Polsku potvrdil zatím pouze ve 25 případech. Portugalsko zaznamenalo nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených koronavirem od počátku pandemie covidu-19. Informovala o tom dnes agentura Lusa. Zároveň se země rozhodla zkrátit karanténu pro lidi, kteří měli kontakt s nakaženým, a pro nakažené bez příznaků covidu-19. Karanténní opatření upřesnilo také Španělsko, které rovněž zaznamenalo nejvyšší přírůstek za jediný den. Nejvyšší počet případu za den má též Řecko.