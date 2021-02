Svět má podle Hopkinsovy univerzity 2,5 milionu obětí covidu-19

Washington - Ve světě zemřelo už více 2,5 milionu lidí nakažených covidem-19. Vyplývá to z průběžně aktualizovaných statistik na na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně. Koronavirem se podle těchto údajů nakazilo skoro 113 milionů lidí. Milník v počtu mrtvých byl překonán bezmála rok poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala situaci kolem viru SARS-CoV-2 jako pandemii.

Experti však předpokládají, že skutečný počet nakažených i úmrtí je ještě vyšší.

Před rokem evidovala JHU necelých 3000 obětí tehdy ještě nového respiračního onemocnění, které bylo poprvé zachyceno v Číně.

Práh dvou milionů obětí svět podle JHU překonal v polovině ledna. Testy v té době prokázaly koronavirovou nákazu u více než 93 milionů lidí.

JHU na svém webu průběžně aktualizuje data o nakažených a zemřelých z jednotlivých zemí i jejich součty. Oficiální čísla Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou o něco nižší. Podle nich bylo dosud v souvislosti s covidem-19 potvrzeno 2,49 milionu úmrtí a více než 112 milionů potvrzených případů nákazy.

Nový koronavirus byl poprvé zachycen před více než rokem v Číně a na jaře minulého roku naplno propukla celosvětová pandemie. Podle JHU se dosud nejvíce lidí nakazilo ve Spojených státech, které mají přes 28 milionů infikovaných. Druhá je Indie s více než 11 miliony nakaženými. Následují Brazílie (přes deset milionů nakažených), Británie těsně před Ruskem (obě země více než 4,1 milionu) a Francie (více než 3,7 milionu potvrzených případů nákazy).

Spojené státy mají i nejvíce obětí covidu-19, přes půl milionu. Druhá je Brazílie s téměř čtvrt milionem mrtvých a třetí Mexiko, které s více než 180.000 mrtvými odsunulo na čtvrtou příčku Indii, která dosud eviduje přes 156.000 úmrtí.