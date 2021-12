Svět má podle AFP za den poprvé přes milion nově nakažených covidem

ČTK/AP/Jae C. Hong

Paříž - Svět poprvé od počátku pandemie nemoci covid-19 překonal hranici milionu nově nakažených koronavirem za den. Vyplývá to z propočtů agentury AFP, která vycházela z průměrného přírůstku za uplynulých sedm dní.

Před nebývalým počtem infekcí kvůli šíření variant omikron a delta ve středu varovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle jejího šéfa Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse světu hrozí "cunami případů" koronavirové infekce.

V průměru se od 23. do 29. prosince koronavirus potvrdil u 1,045.000 lidí. Je to o 46 procent víc než za předchozích sedm dní, píše AFP, která vycházela z veřejně dostupných dat jednotlivých zemí světa. Předchozí rekord svět zaznamenal v týdnu od 23. do 29. dubna tohoto roku.

Varianta omikron, která se nyní šíří společně s deltou, způsobila prudké nárůsty počtu nakažených v řadě evropských zemích i v Severní Americe. Tyto dva regiony hlásí dohromady až 85 procent nových světových případů nákazy. V Evropě se za posledních sedm dní koronavirus potvrdil u 4,022.000 lidí, v USA a Kanadě to bylo 2,264.000 lidí. V Asii počet nových případů zaznamenal oproti předchozímu týdnu 12procentní pokles; kontinent zaznamenal 268.000 nových infekcí.

Především západoevropské země v posledních dnech hlásí nejvyšší přírůstky nakažených od počátku pandemie. Například Dánsko má v přepočtu na počet obyvatel nejvíc nových případů na světě. Rekordní denní bilance hlásí i Francie, Británie, Itálie nebo Spojené státy, kde je omikron již dominantní variantou.

Vlna nových případů se zatím podle AFP neprojevila v celkovém nárůstu počtu zemřelých v souvislosti s covidem-19. Počet obětí celosvětově poslední tři týdny klesá.

Americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) uvádí, že se koronavirem od počátku pandemie na světě nakazilo téměř 285 milionů lidí, z toho jich 5,4 milionu zemřelo.