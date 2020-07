Svět hlásí rekordních více než 228.000 nově nakažených za den

Ženeva - Světová zdravotnická organizace (WHO) hlásí rekordní denní nárůst počtu případů koronavirové nákazy. Na celém světě jich za posledních 24 hodin přibylo 228.102, oznámila dnes večer organizace. Podle jejího krizového experta Mikea Ryana je vymýcení koronaviru nepravděpodobné, je ale možné zabránit druhým vlnám pandemie.

WHO oznámila, že do dnešních 15:54 SELČ bylo ve světě potvrzeno 12,102.328 případů nemoci covid-19. Například americká univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která situaci také podrobně monitoruje, přitom hlásila překročení dvanáctimilionové hranice nakažených už ve čtvrtek a agentura Reuters ohlásila pokoření této hranice už ve středu.

WHO dnes také potvrdila, že komplikacím spojeným s infekcí podlehlo více než 550.000 lidí. Do dnešního odpoledne jich podle statistiky WHO bylo 551.046.

Největší nárůsty počtu nakažených hlásí Spojené státy, Brazílie, Indie a Jihoafrická republika. Předchozí rekord v počtu nových případů pocházel ze 4. července, kdy jich bylo 212.326. Počty nově zemřelých se celosvětově nadále pohybují kolem 5000.

Podle statistik WHO je zdaleka nejvíce zasaženým kontinentem ten americký, v Severní a Latinské Americe už bylo podchyceno dohromady 6,264.626 případů nákazy a 276.370 souvisejících úmrtí, Jenom za poslední den tak v tomto regionu přibylo 138.824 nakažených a 3764 mrtvých.

V Evropě dosud bylo podle WHO evidováno 2,868.080 případů koronavirové nákazy a 202.341 úmrtí.

Krizový expert WHO Mike Ryan neočekává úplné vymizení pandemického koronaviru. "V současné situaci je nepravděpodobné, že bychom dokázali tento virus vymýtit," řekl dnes Ryan na tiskovém brífinku v Ženevě. Udušením hnízd infekce však podle něj svět může případně zabránit nejhoršímu scénáři, kdy by nastaly druhé vrcholy pandemie s nutností opět vyhlašovat karanténní opatření.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes poznamenal, že pandemii je stále možné dostat pod kontrolu, i když počet případů infekce se za posledních šest týdnů více než zdvojnásobil. "Na celém světě existují četné příklady, které ukazují, že i když je epidemie velmi prudká, lze ji ještě dostat pod kontrolu," prohlásil Tedros a jako příklady uvedl Španělsko, Itálii a Jižní Koreu.

Denní rekord nakažených hlásí USA, Mexiko, JAR či Indie

Spojené státy, nejpostiženější země v nynější pandemii covidu-19, znovu překonaly rekord v počtu případů nákazy potvrzených za 24 hodin (do čtvrtečního večera jich zaznamenaly přes 65.500). Rekordní počty nakažených koronavirem SARS-CoV-2 potvrzených za poslední den oznámilo i Mexiko, JAR či Indie. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek znovu upozornila, že současným ohniskem pandemie covidu-19 je Latinská Amerika.

Kromě toho, že v Latinské Americe leží Brazílie, která je druhá v absolutním počtu evidovaných nakažených i úmrtí s covidem-19, registrují některé tamní země i velmi vysoké počty nakažených na počet obyvatel. Rekordní denní nárůst v počtu nakažených z regionu opět oznámilo Mexiko, kde za čtvrtek přibylo 7280 infikovaných. Celkem se tam nákaza prokázala již u 282.283 lidí. Největší latinskoamerická země, Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, zaznamenala dosud přes 1,7 milionu nakažených a 69.184 úmrtí s covidem-19, z toho za poslední den 42.619 nakažených a 1220 úmrtí.

Ve světě se dosud potvrdilo téměř 12,3 milionu případů nákazy, z toho čtvrtina připadá na Spojené státy a další čtvrtina na Latinskou Ameriku. Tento týden se SARS-CoV-2 potvrdil i u dvou prezidentů Latinské Ameriky. Po brazilské hlavě státu Jairu Bolsonarovi oznámila ve čtvrtek pozitivní test bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová. O týden dříve se infekce potvrdila také u bolivijské ministryně zdravotnictví Eidy Rocaové.

Nejhůře postižené Spojené státy, které mají asi 328 milionů obyvatel, zaregistrovaly od začátku pandemie přes 3,1 milionu nakažených, z toho na 133.300 lidí zemřelo. Připadá tak na ně čtvrtina z celkového počtu i úmrtí ve světě. Největší přírůstky v posledních dnech hlásí nejlidnatější americké státy Kalifornie, Texas a Florida. Tyto státy na jaře mezi prvními začaly uvolňovat karanténní opatření.

Jen ve dvou státech USA je podle aktuálních dat nákaza na ústupu. Vzhledem k rozmachu epidemie také pohasínají naděje, že se brzy podaří znovu nastartovat americkou ekonomiku, která v posledních měsících silně utrpěla, domnívá se agentura Reuters.

Prezident Donald Trump trvá na tom, že za novými případy je větší a lepší testování. Odborníci však upozorňují, že v posledních týdnech se zvyšuje i poměr pozitivních k negativním testům.

Alarmující je situace také v Indii, kde se počet evidovaných nakažených za poslední tři týdny zdvojnásobil na celkových asi 794.000, což je třetí nejvyšší počet ve světě po USA a Brazílii. Za poslední den oznámila Indie rekordních 26.506 případů. Přes 21.000 infikovaných koronavirem v Indii dosud zemřelo. Tato země s 1,3 miliardy obyvatel ale provádí na 250.000 testů denně, což je na tak velkou zemi podle odborníků nedostatečné.

Epidemie patrně stále nedosáhla vrcholu ani v Jihoafrické republice, která v uplynulých 24 hodinách zaznamenala rekordních 13.674 případů nákazy koronavirem. Ve stejný den ale provedla i nejvíce testů. S koronavirem v JAR dosud zemřelo 3720 lidí a potvrdil se tam u asi 250.000 lidí, z toho polovina se už zotavila.

S cestami z České republiky do Británie už není spojena povinnost absolvovat po vstupu na britské území dva týdny v izolaci. Anglie, Wales, Skotsko i Severní Irsko dnes uvolnily cestovní omezení přijatá v boji proti koronaviru pro cestující z 59 zemí, včetně ČR, Francie, Itálie, Polska či Španělska. Slovensko na seznamu není, stejně jako Spojené státy. Také Norsko uvolní cestovní omezení pro více než dvacítku evropských zemí, včetně České republiky i Slovenska, jejichž obyvatelé po příjezdu do této skandinávské země od 15. července již nebudou muset do karantény.