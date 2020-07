Svět hlásí nový rekord, přes 230.000 nakažených za den

Washington/Brasília/Dillí - Světová zdravotnická organizace (WHO) ohlásila dosud nejvyšší denní nárůst počtu nakažených koronavirem od začátku pandemie. Po celém světě se podle ní za 24 hodin infekce potvrdila u rekordních 230.370 osob. Denní počty úmrtí spojovaných s covidem-19 zůstávají stabilní a pohybují se kolem 5000 denně, píše agentura Reuters. Spojené státy podle dat Univerzity Johnse Hopkinse za sobotu opět zaznamenaly dosud nejvyšší počet nově infikovaných od začátku pandemie. Desetitisíce nových nálezů na SARS-CoV-2 oznámila rovněž druhá nejhůře zasažená Brazílie. V některých evropských zemích se mírně zhoršuje epidemická situace, Maďarsko proto od středy zpřísní kontroly na svých hranicích.

USA překonaly svůj denní rekord tento týden nejméně třikrát. Situace se tam rychle zhoršuje zejména v jižních a západních státech. Prezident Donald Trump se v sobotu poprvé od začátku pandemie objevil před novináři v roušce, ačkoliv její nošení dříve odmítal a utahoval si ze vzezření svého soupeře v nadcházejících prezidentských volbách Joea Bidena, když se v ochranné masce objevil koncem května. Americké zdravotnické úřady zahalování nosu a úst doporučují již několik měsíců.

Spojené státy evidují již bezmála 3,25 milionu pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie, což je více než čtvrtina všech případů po celém světě. V souvislosti s covidem-19 tam zemřelo celkem 134.830 lidí.

Druhá nejhůře zasažená světová země Brazílie v sobotu zaznamenala přes 39.000 nově infikovaných a dalších 1071 úmrtí. Nakažený prezident Jair Bolsonaro, který rizika plynoucí z covidu-19 dlouho zlehčoval, se podle svědectví jednoho ze zákonodárců stále těší dobrému zdraví a pracuje ze své rezidence. Všechna jednání přitom vede formou videokonference. Testy u jeho rodiny, jež s ním sdílela obytné prostory, vyšly negativní.

Maďarsko bude od středy vyžadovat, aby lidé cestující ze zemí označených žlutě podle maďarského semaforového systému automaticky nastoupili do dvoutýdenní karantény. Jedná se o Srbsko, Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko či Británii. Cizinci z "červených" zemí nebudou do země vpuštěni vůbec. Patří mezi ně Albánie, Kosovo, Černá Hora a také například Ukrajina, dále africké země a většina asijských zemí. Čechů by se nové zpřísnění týkat nemělo, neboť Česká republika je v očích maďarské vlády nadále "zelenou", tedy bezpečnou zemí. Mapu však hodlají tamní úřady často upravovat podle vývoje v jednotlivých státech. Zhruba desetimilionové Maďarsko do dneška evidovalo 4234 případů covidu-19 a 595 souvisejících úmrtí. Dnes hlásí pět nově nakažených.

Rusko oznámilo 6615 nových případů nákazy koronavirem a 130 mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19 za uplynulých 24 hodin. Ačkoliv se jedná o poměrně vysokou bilanci, je v souladu s trendem posledních několika týdnů.

Údaje jsou v posledních dnech víceméně stabilní rovněž v Německu či Rakousku, které za sobotu ohlásily 248, respektive 114 nových infekcí.

Rakouský ministr Sebastian Kurz v dnes uveřejněném rozhovoru řekl, že chce uzpůsobit chystaný unijní fond obnovy tak, aby větší podíl pomoci dostali nejchudší členové EU. Konkrétní země přitom nejmenoval, podle evropských statistik však vykazují nejnižší HDP na hlavu Lotyšsko, Rumunsko, Řecko, Chorvatsko a Bulharsko. Podle Kurze by peníze z fondu měly být přidělovány více podle dopadu pandemie na hospodářský výkon zemí a měly by plynout do oblastí jako výzkum a vývoj v souvislosti s rozvojem digitální infrastruktury, nebo na ochranu klimatu. Rakousko patří ve vztahu vůči balíku obnovy, který má pomoci překonat důsledky koronavirové krize, spolu s Nizozemskem, Dánskem a Švédskem k zemím takzvané úsporné čtyřky.