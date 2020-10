Svět eviduje 37 milionů nákaz, Brazílie přes 150.000 zemřelých

Brasília/Washington/Dillí - Koronavirus se po celém světě prokázal již u více než 37 milionů lidí. Vyplývá to z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, jež šíření nákazy celosvětově monitoruje. V Brazílii, jež samotná překonala tento týden hranici pěti milionů pozitivních testů na koronavirus, úřady nově evidují již více než 150.000 zemřelých v souvislosti s onemocněním covid-19, informovala agentura Reuters.

Tempo přírůstku celosvětově nakažených v posledních několika dnech roste, údaje za čtvrtek a pátek se pohybovaly kolem hranice 360.000 případů a jen velmi těsně nepřekonaly dosud nejvyšší jednodenní údaj, který pochází z 24. září, kdy se SARS-CoV-2 po celém světě prokázal u 361.019 osob.

Milion nakažených tak v posledních několika týdnech celosvětově přibývá za tři až čtyři dny, za poslední týden však poměrně výrazně stoupá klouzavý sedmidenní průměr denního počtu nově ověřených infekcí.

Více než polovina všech ohlášených případů pochází ze tří nejhůře zasažených zemí, a to z USA, Indie a Brazílie. Poslední jmenovaná pak v sobotu překročila hranici 150.000 zemřelých spojovaných s koronavirem od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin v této jihoamerické zemi s asi 212 miliony obyvatel zemřelo dalších 559 lidí a nákaza se nově prokázala u 26.749 osob.

Celosvětově se spojuje s komplikacemi covidu-19 již 1,070.275 úmrtí, zemřelých přibývá v průměru přes 5000 denně.

USA evidují nejvyšší denní počet nakažených za dva měsíce

Ve Spojených státech se v pátek prokázal koronavirus u asi 58.000 osob, což je nejvyšší údaj za poslední dva měsíce. Počty hospitalizovaných kvůli těžkému průběhu covidu-19 na středozápadě země navíc již pátý den v řadě překonaly rekord, napsala v sobotu agentura Reuters. USA nadále evidují největší absolutní čísla nakažených i zemřelých s covidem-19 na světě.

Deset z celkem 50 amerických států ohlásilo v pátek dosud nejvyšší jednodenní nárůst počtu infekcí od začátku pandemie. Za říjen tak svoje rekordy překonalo již celkem 19 států USA.

Státy Wisconsin s necelými šesti miliony a Illinois s 12,6 milionu obyvatel pak zaznamenaly již druhý den za sebou přes 3000 nových případů, což je situace, jež nenastala ani při jarním vrcholu tamní pandemie, píše Reuters.

Denní počty zemřelých v USA nadále pomalu klesají, stále tam však na komplikace covidu-19 každý den umírá průměrně asi 700 lidí. Zdravotničtí experti však varují, že když stoupají počty nakažených, následují je v tomto trendu počty zemřelých až s několikatýdenním zpožděním.

Podle respektovaného modelu Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě, který se v minulosti ukázal jako poměrně přesný, se denní počet zemřelých v USA do poloviny ledna příštího roku více než ztrojnásobí. K 1. únoru by tak Spojené státy mohly evidovat celkem 395.000 zemřelých s covidem-19, tedy téměř dvojnásobek nynějších 214.000 úmrtí. Pokud by však Američané začali ve výrazně vyšší míře nosit roušky, mohl by být počet zemřelých začátkem února až o 79.000 osob nižší, než je nynější projekce, tvrdí autoři modelu.

Reuters připomíná, že USA na federální úrovni nenařizují zakrývání nosu a úst na veřejnosti a nošení roušek vůbec nevyžaduje 17 států.

Trendu nastíněném modelem Washingtonské univerzity odpovídá nedávný nárůst počtu hospitalizovaných osob s těžkým průběhem covidu-19 v několika státech, které již začínají mít problém vypořádat se s náporem nových pacientů. Za pátek se rekordně zvýšil počet infikovaných koronavirem přijatých do nemocnic v Arkansasu, Kansasu, Missouri, Montaně, Severní Dakotě, Oklahomě a Wisconsinu. V oblasti středozápadu tak vzrostl denní počet hospitalizovaných na téměř 9000, čímž se prodloužila série smutných denních rekordů z posledních pěti dní.