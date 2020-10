Svět čelí syndemii chronických nemocí a covidu, uvádí studie

Londýn - Svět se nyní potýká s rostoucím počtem lidí s chronickými onemocněními a přetrvávajícími infekčními chorobami, což v kombinaci se selháním zdravotních systému v prevenci a znečištěním vzduchu zvyšuje bilanci úmrtí s koronavirem. Uvádí to nová studie publikovaná ve vědeckém časopisu The Lancet.

Studie Globální zátěže nemocí (GBD) analyzuje 286 příčin úmrtí, 369 nemocí a zranění a 87 rizikových faktorů ve 204 zemích s cílem poskytnout podrobný pohled na zdraví světové populace a dopad covidu-19. Podle šéfredaktora The Lancet Richarda Hortona představuje koronavirová pandemie v kombinaci s vysokou celosvětovou mírou obezity, cukrovky a dalších chronických nemocí "syndemii". Agentura Reuters studii označuje za nejkomplexnější svého druhu. Podle studie jsou celosvětově hlavními příčinami zdravotních problémů u lidí ve věku 50 let a více ischemická choroba srdeční, mrtvice a cukrovka. U mladších lidí ve věku 10-49 let to naopak jsou dopravní nehody, HIV/AIDS, bolesti dolní části zad a deprese.

Studie také uvádí, že pro globální populaci představuje zdravotní krize, jakou je pandemie covidu-19, větší ohrožení i kvůli tomu, že rostou počty lidí s chronickými nemocemi a zdravotní systémy mnohdy selhávají v boji s rizikovými faktory, kterým lze předcházet. Podle Hortona je proto nutné nejen léčit nemocné, ale zaměřit se také na sociální nerovnosti, které k rozvinutí zdravotních problémů přispívají. Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, obezita a vysoký cholesterol, což jsou zdravotní potíže, kterými trpí miliony lidí po celém světě, podle Hortona sehrály rozhodující roli v tom, že s koronavirem zemřel celosvětově již více než milion lidí. Tyto zdravotní problémy, k nimž přispívá nezdravá strava a nedostatek pohybu, se budou nadále podepisovat na zdraví občanů všech zemí i po skončení pandemie, uvedl Horton.