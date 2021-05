Svěrákovi dotočili film Betlémské světlo, premiéru plánují na duben 2022

Po měsíci a půl skončilo natáčení nového filmu režiséra Jana Svěráka s názvem Betlémské světlo. Do kin by se měl dostat v dubnu příštího roku. Na snímku je otec režiséra a představitel hlavní role Zdeněk Svěrák (vlevo) s hereckým kolegou Vojtou Kotkem při natáčení jedné ze scén.

Praha - Po měsíci a půl skončilo natáčení nového filmu režiséra Jana Svěráka Betlémské světlo. Do kin by se měla komedie o hledání životní harmonie dostat v dubnu příštího roku. V hlavních rolích diváci uvidí Zdeňka Svěráka, Danielu Kolářovou, Terezu Rambu, Vojtěcha Kotka či Vladimíra Javorského. ČTK o tom za za distribuční společnost Bioscop informovala Jana Šafářová.

"Přesto, že jsme točili v náročných podmínkách covidové doby, všechno nám překvapivě vycházelo," uvedl režisér Jan Svěrák. "Táta hrál hlavní filmovou roli po dlouhých patnácti letech a byla radost se na něho od kamery dívat. Jestli se nám to takhle podaří i dokončit, mohl by to být krásný film," dodal.

Poslední natáčecí den se uskutečnil ve Stráži nad Nežárkou. Scénář snímku vychází z knižních bestsellerů Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka jako příběh o spisovateli, jemuž do běžného života vstupují postavy z vlastních povídek. "Hraju spisovatele Šejnohu, který jako by mi z oka vypadl. Je jen o něco komičtější," podotkl autor předlohy Zdeněk Svěrák.

Za kameru se postavil držitel osmi Českých lvů a dalších pěti nominací Vladimír Smutný, který začal se Svěrákovými spolupracovat už na Koljovi před 25 lety. Tým dále tvoří oceňovaný architekt Jan Vlasák a kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Střihu filmu se poprvé ujme pokračovatel rodinné tradice, syn režiséra a vnuk hlavního představitele, střihač František Svěrák.

Film se natáčel od konce března převážně v Praze, štáb se ale přemístil i do věznice v Plzni nebo do Stráže nad Nežárkou. V dalších rolích se objeví například Ondřej Vetchý, dánská herečka Patricia Schumannová či Jitka Čvančarová.

Betlémské světlo je celkově osmý film, na kterém Zdeněk Svěrák spolupracoval se svým synem Janem, který je autorem scénáře. Zatím poslední snímek Po strništi bos otce a syna Svěrákových měl premiéru v roce 2017. V českých kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal kromě jiného také Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996. Před pěti lety převzal Zdeněk Svěrák na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.