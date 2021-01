Švejdar odvolal Husáka, Babiš nebude požadovat Hniličkův odchod

Praha - Po sobotní narozeninové oslavě v teplickém hotelu skončí ve funkci liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Odvolá ho policejní prezident Jan Švejdar. Poslanecký mandát složil Milan Hnilička (ANO). Zda zůstane v čele Národní sportovní agentury, která rozděluje miliardy korun na sport, je podle vládní ČSSD odpovědností premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér se nedomnívá, že by Hniličkovo odvolání z funkce osm měsíců před volbami bylo správné. Babiš to dnes řekl serveru Deník.cz. Oslava podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy, které se Husák i Hnilička zúčastnili, znamenala porušení několika vládních nařízení proti šíření koronaviru.

Husák tvrdí, že se tak rozhodl, aby nebyla poškozena dobrá pověst policejního sboru. "A naše dlouhodobá úspěšná práce v našem kraji," uvedl Husák. Kdo ho ve funkci krajského ředitele nahradí, zatím není jasné. "Věřím, že celá personální situace bude vyřešena co nejdříve," dodal.

Husák už dříve uvedl, že v hotelu měl v sobotu pracovní jednání. Jeho možným pochybením se zabývá odbor vnitřní kontroly policejního prezidia. Sobotní oslava znamenala porušení několika vládních nařízení proti šíření koronaviru. K vyvození osobní odpovědnosti vyzval Husáka v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i Švejdar.

Hamáček považuje odvolání Husáka za správné rozhodnutí. Bylo podle něj jediným možným krokem ze strany policejního prezidenta Švejdara. "Je to správné rozhodnutí. Poté, co pan plukovník Husák odmítl vyvodit z těch svých činů osobní odpovědnost sám, tak pan policejní prezident ho odvolal a má v tomto moji plnou podporu," uvedl Hamáček.

Pro web PressPort Magazín Husák uvedl, že v hotelu měl domluvené jednání s Milanem Hniličkou a Jiřím Šlégrem o sportovní unii. Přesnější informace neuvedl. "To, že se v místě koná ještě rodinné setkání pana Bendy, jsem zjistil až na místě. Po zmíněné schůzce jsem následoval oba další účastníky a panu Bendovi jsem velmi krátce formálně pogratuloval," uvedl Husák pro web. Nezdůvodnil, proč účastníky neupozornil, že oslavy nejsou za nynější situace legální a proč nepožádal o její rozpuštění.

Husák v hotelu přespal, což nepovažuje za porušení nařízení, odvolal se právě na to, že měl pracovní setkání. To, že zůstal v hotelu, zdůvodnil večerní hodinou, povětrnostními podmínkami a únavou.

"Klíčové je, že tam bylo mnoho lidí proti vládním opatřením a být tam prostě neměli. Všichni ti, co tam byli, se dopustili porušení nařízení a měli by čelit sankcím," uvedl Hamáček.

K Husákově argumentaci, že měl pracovní setkání, Hamáček uvedl, že tím pádem jde o jeho fatální selhání. "Když už tedy přijal argumentaci, že tam byl pracovně, tak ve chvíli, kdy viděl, že tam dochází k porušení vládních nařízení, tak měl okamžitě jako policista konat. To neudělal, a tím je evidentní, že selhal. Musíme nechat do konce doběhnout kázeňské řízení, ale to odvolání je a bylo jediný možný krok ze strany pana policejního prezidenta," dodal ministr.

Další působení Husáka u policie podle Hamáčka závisí na něm samotném a na výsledku kázeňského řízení. "Nicméně já si nedokážu představit, že by po tomto pan plukovník Husák zastával jakoukoli vysokou funkci u policie," uvedl.

Hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) od Husáka očekával jen veřejnou omluvu, nevyzýval k odstoupení. "Pokládám ho za policejního ředitele s mimořádnými zkušenostmi a organizačními schopnostmi. O to víc mě jeho chyba mrzí a očekávám jeho veřejnou omluvu za toto selhání. Nehodlám se ale připojovat k mediálně vděčným výzvám k odstoupení. Důsledky ze svého pochybení může vyvodit pouze pan ředitel nebo policejní prezident jako jeho nadřízený v kázeňském řízení," uvedl Půta v písemném prohlášení.

Narozeninové oslavy podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy se účastnili i předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO), místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr nebo expremiér Jiří Paroubek. Hnilička po kritice rezignoval na poslanecký mandát.

Sobotní oslavu prověřuje policie. Pokud zjistí porušení nařízení, předá věc k dořešení správním orgánům. V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

Babiš nebude požadovat Hniličkův odchod z čela sportovní agentury

Podle Babiše pracoval Hnilička tři roky na rozjezdu agentury, kterou si sportovci velmi přáli. "Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa, došlo by k její paralýze," řekl premiér Deníku. Připomněl, že Hnilička se za účast na oslavě omluvil a rezignoval na poslanecký mandát. "Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat," řekl Deníku.cz. Dodal, že po volbách přijde nová garnitura, která může Hniličku vyměnit.

Deníku Právo Babiš řekl, že se Hnilička složením poslaneckého mandátu zachoval férově.

Policie ani strážníci v Teplicích o oslavě v hotelu prý nevěděli

Tepličtí městští strážníci ani policisté nevěděli o sobotní zakázané oslavě v hotelu Prince de Ligne. ČTK to řekl ředitel městské policie a policejní mluvčí. Porušením nařízení vlády se zabývají policisté, věc předají správnímu orgánu. Teplický magistrát zatím případ neobdržel. V sobotu policie kontrolovala mimo jiné i v Teplicích restaurace otevřené v rozporu s nařízením vlády. Vládní nařízení porušovala také akce v hotelu. Strážníci dají policii k dispozici kamerové záznamy z náměstí, kde hotel stojí.

"Policie ČR si vyžádala záznamy z kamery, která je na náměstí, kde stojí hotel. To dostanou a sami si to vyhodnotí," řekl ČTK ředitel strážníků Michal Chrdle. "Žádné oznámení jsme nedostali," uvedl Chrdle s tím, že v případě porušování vládních nařízení strážníci vyjíždějí na místo vesměs právě v důsledku oznámení, které dostanou.

Policie v pondělí uvedla, že na základě informací zveřejněných v médiích věc prověřuje. "V případě, že se potvrdí, že došlo k porušení vládního nařízení, budeme věc následně předávat k dořešení správnímu orgánu," řekla v pondělí ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

"Bližší informace už k případu dávat nebudeme," uvedla dnes s tím, že policie o akci nevěděla. "Neměli jsme žádný podnět," uvedla. Tajemník teplického magistrátu Marek Fujdiak ČTK, že úřad zatím v této souvislosti věc k dořešení nedostal.

Policisté v sobotu kontrolovali restaurace v celém kraji v souvislosti s naplánovanou akcí iniciativy Chcípl PES, která protestuje proti vládním nařízením jako proti likvidačním. Mluvčí policie Jana Slámová ČTK řekla, že zkontrolovali 750 zařízení a sedm podnětů předali správním orgánům.

Hnilička složil poslanecký mandát

Hnilička složil kvůli porušení protiepidemických opatření poslanecký mandát. Učinil tak dnes prohlášením přímo na sněmovním plénu. V dolní komoře Hniličku nahradí bývalý místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.

Na Hniličku se snesla kritika potom, co se navzdory vládním omezením proti šíření koronaviru účastnil o víkendu oslavy v teplickém hotelu. Na plénu se omluvil za to, že porušil vládní opatření, a uvedl, že je namístě, aby ze svého jednání vyvodil důsledky. Udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba a určitě to nebude ani moje poslední chyba, řekl.

Většina opozice žádá i jeho konec v čele sportovní agentury. Hnilička dříve sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. "Udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí," uvedl dnes.

Podvýbor pro sport podpořil Hniličkovo setrvání v čele NSA

Většina poslanců sněmovního podvýboru pro sport podpořila setrvání Hniličky v čele NSA. Za dostatečné považuje, že kvůli porušení protiepidemických opatření složil poslanecký mandát. Novinářům to po zasedání podvýboru řekla jeho předsedkyně Věra Procházková (ANO). Hnilička posléze též zástupcům médií potvrdil, že podvýbor vzal na vědomí jeho rozhodnutí rezignovat na post poslance a zároveň jej podpořil ve vedení NSA. Místopředseda podvýboru Jakub Janda (ODS) České televizi a ČTK řekl, že jako jediný hlasoval proti usnesení. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) jsou další kroky plně v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO).

"My jsme se usnesli, že jeho (Hniličkovo) rozhodnutí je pro nás dostačující, velkou většinou," řekla Procházková. "Jako šéf Národní sportovní agentury by podle mého názoru měl zůstat na své pozici," dodala. Porušení nařízení nemá podle ní souvislost s Hniličkovou prací v agentuře. "Tam je to o práci se sportovním prostředním, o organizaci sportovního prostředí, o dotacích. Podle mého názoru to, že složil post poslance, je dostačující," doplnila Procházková.

Předseda NSA je placen stejně jako ministři, kteří mají letos základní měsíční plat 173.200 korun hrubého. Poslanci berou 90.800 korun za měsíc. K platu ale mohou získat vyšší náhrady než ministři. "Je to politik hnutí ANO a personální podřízený pana premiéra, tudíž je to celé v kompetenci pana premiéra," řekl novinářům Hamáček.

"Pro mě je velmi důležité, že za poslední dva dny velmi kladně zareagovala spousta sportovních organizací, což beru i jako ocenění své práce. Nicméně jsem si plně vědom své zodpovědnosti a že jsem o víkendu porušil vládní opatření," uvedl Hnilička. Podpořily jej Česká unie sportu i šéfové řady velkých sportovních svazů, například fotbalového, hokejového či atletického, a sportovní legendy jako Jaromír Jágr nebo Barbora Špotáková.

Od postoje předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka se ale distancovaly pražské fotbalové kluby Slavia a Sparta, které zároveň Hniličkovo chování zkritizovaly. Další svazy jsou rezervované. Například prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský upozornil, že sportovci šéfa NSA nevybírají.

"Já jsem se vyjádřil, že bych tomu dal nějaký krátký čas, aby se vyjádřilo sportovní prostředí, pro které jsme vznikli, pro které sloužím a kterého jsem byl součástí. To jsem bral jako férovou volbu. Spousta lidí kolem sportu si je vědoma, co jsem za poslední tři roky pro sport odvedl, já to beru jako své životní poslání," řekl ke svému setrvání v čele NSA Hnilička.

Janda na jednání podvýboru po Hniličkovi podle svých slov žádal, aby definoval sportovní prostředí, což se podle poslance ODS nestalo. Hnilička podle něj nemůže zastávat veřejnou funkci, pokud porušuje pravidla.

"Přijel jsem pogratulovat letitému známému a při té příležitosti jsem tam mluvil i s Jiřím Šlégrem a zástupci judistického oddílu, se kterými jsem pravidelně také v kontaktu," uvedl Hnilička. Janda řekl, že Hnilička na podvýboru záležitost příliš neosvětlil. Uvedl podle něj jen, že do hotelu "přijel, navečeřel se a po nějakém jednání odjel a nepil alkohol."

NSA vznikla v srpnu 2019, kdy se tehdejší vládní zmocněnec pro sport Hnilička stal jejím předsedou. Loni měla postupně přebírat agendu od ministerstva školství, které mělo řízení sportu na starosti před jejím zřízením, ale řešila fungování sportu za koronavirové krize včetně mimořádných dotačních programů. Od letoška rozděluje veškeré státní dotace na sport. Celkem má k dispozici 11,7 miliardy korun, což je zhruba o tři a půl miliardy více než v loňském roce.

Setrvání Hniličky je podle KSČM na vládě, podle ČSSD na Babišovi

Setrvání Hniličky ve funkci šéfa NSA)je v rukou vlády, komunisté netlačí na žádné řešení. Novinářům to dnes před jednáním Sněmovny řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Podle vládní ČSSD se jedná o odpovědnost premiéra Andreje Babiše (ANO). Hniličkův konec v NSA by uvítali někteří opoziční politici.

Vládní sociální demokraté v rozhodnutí odkazují na Hniličku a Babiše. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí řekla, že by premiérův návrh na odvolání Hniličky podpořila. Poslanec ČSSD Jan Birke dnes uvedl, že by měl Hnilička vyvodit ze svého chování odpovídající odpovědnost. "Ale jsme daleci tomu, abychom vyzývali kohokoliv k rezignaci," uvedl. Protože je Hnilička přímo podřízen premiérovi, je podle něj na Babišovi, aby zhodnotil, zda složení poslaneckého mandátu je dostatečným "trestem".

Šéf STAN Vít Rakušan odstoupení z funkce poslance za odpovídající nepovažuje mimo jiné kvůli blížícímu se konci volebního období. Setrvání Hniličky v NSA podpořili v pondělí někteří představitelé českého sportu. "Jak by asi sportovní prostředí jinak zareagovalo u člověka, který je odpovědný za to, jaké peníze do sportovního prostředí dotečou. To zastání je automatické," zpochybnil váhu prohlášení Rakušan. Pokud myslí Hnilička vyvození odpovědnosti vážně, jeho stěžejní funkcí je ta v NSA, dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že by měl Hnilička zvážit Babišovu výzvu k vyvození odpovědnosti. "Jeho funkce z hlediska způsobu odvolání má jasná pravidla, jakým způsobem se dá odvolat. To je na vyhodnocení vlády, nejsou žádné kompetence Sněmovny," uvedl. Podle šéfa SPD Tomia Okamury se jedná o odpovědnost premiéra a hnutí ANO.

ODS i Piráti vybízejí ke konci Hniličky v čele sportovní agentury

Opoziční občanští demokraté a Piráti vyzvali před dnešním jednáním Sněmovny Hniličku k odchodu z funkce šéfa NSA. Podle poslance ODS Jakuba Jandy naplnil Hnilička svou víkendovou účastí na oslavě v hotelu požadavky předpisů k tomu, aby ho vláda odvolala. Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že v obdobné vysoké pozici je nutné čestné chování.

Bývalý skokan na lyžích Janda uvedl, že si neumí představit, jak Hnilička v budoucnu předstoupí před sportovce a bude je vyzývat k dodržování koronavirových pravidel. "Pokud nehodlá rezignovat, tak v zákoně o podpoře sportu je uvedeno, že vláda odvolává předsedu agentury, pokud porušil své povinnosti vyplývající z funkce zvlášť hrubým způsobem," uvedl. To se podle Jandy v tomto případě stalo.

Hnilička kvůli oslavě oznámil, že se vzdá poslaneckého mandátu. Bartoš se v té souvislosti podivil, že Babiš totéž nevyžadoval loni při porušení koronavirových pravidel ani po šéfovi klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Hnilička však zůstává v čele agentury, která rozděluje miliardy, doplnil Bartoš. "Čestné a nepapalášské chování by na takovéto pozici mělo být naprostým standardem. Myslím si, že by neměl pokračovat ve vedení této organizace," uvedl Bartoš.