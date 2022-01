Švejdar by měl odeslat Rakušanovi žádost o propuštění ze služebního poměru

Praha - Policejní prezident Jan Švejdar by dnes měl odeslat ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) žádost o propuštění ze služebního poměru. Do civilu chce odejít ke konci března. Švejdar svůj záměr odejít oznámil v polovině prosince na twitteru, na začátku měsíce se s Rakušanem sešel. Ministr vnitra odmítl, že by na Švejdara ohledně jeho odchodu vyvíjel tlak.

"V pondělí 3. ledna 2022 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31. března 2022," sdělil v příspěvku na sociální síti Švejdar. Uvedl také, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí.

Rakušan nejprve uvedl, že rozhodnutí policejního prezidenta respektuje. Následně v České televizi řekl, že neformální schůzku se Švejdarem, ke které došlo ještě předtím, než byl jmenován ministrem, považuje za nešťastnou. Šlo podle něj o informativní schůzku. "Od začátku mě mrzí, že schůzka, která byla ryze pracovní, je formulována tak, že já jsem vytvářel nátlak. Já jsem zmínil věci, které se mi v policii nelíbí, což jsem jako kandidát na ministra vnitra považoval za zcela legitimní," uvedl.

Podobné schůzky se podle něj uskutečnily i s řediteli České pošty Romanem Knapem, šéfem hasičů Vladimírem Vlčkem a s ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Markem Šimandlem.

U policie Švejdar působí od roku 1987. Začínal na oddělení v Peci pod Sněžkou. V minulosti byl také například šéfem celorepublikové kriminální policie. Před nástupem do funkce policejního prezidenta v prosinci 2018 byl ředitelem pardubické krajské policie.