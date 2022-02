Švédští hokejisté porazili Slovensko a vyhráli i druhý zápas na OH

Peking - Švédští hokejisté vyhráli na olympijských hrách v Pekingu nad Slovenskem 4:1 a jsou po dvou zápasech v základní skupině C stoprocentně úspěšní. V neděli je čeká souboj o první místo a přímý postup do čtvrtfinále v severském derby proti Finsku. Slovensko ani napodruhé nebodovalo a bude hrát také za dva dny o lepší nasazení do osmifinále proti Lotyšsku.

V úvodních zápasech Švédové zdolali Lotyše 3:2 a Slováci podlehli Finům 2:6. Do slovenské branky se místo olomouckého Konráda postavil další krajánek z české extraligy Tomek z Komety Brno, ale vydržel v ní pouze jednu třetinu. Tým kanadského kouče Ramsayho měl sice do poloviny úvodní části tři šance díky Romanovi, Kelemenovi a Hrivíkovi, ale z vedení se v čase 11:22 radovali Seveřané. Bengtsson našel z pravého kruhu na druhé straně Nordströma, který zamířil do odkryté branky.

V 17. minutě šel pykat za faul Hrivík, za 15 sekund jej následoval za vyhození puku do hlediště Rosandič a přesilovou hru pěti proti třem využil střelou z pravého kruhu Wallmark. Pět sekund před koncem první třetiny udeřili Švédové potřetí - Holmovo nahození tečoval před Tomkem Friberg.

Od druhé třetiny nahradil gólmana Komety Rybár. Slováci se neprosadili při své první přesilovce v utkání během Nordströmova pobytu na trestné lavici. Ve 28. minutě Rybár kryl Bengtssonovu šanci po přečíslení s Wallmarkem a vzápětí neproměnil svou příležitost ani De la Rose.Na druhé straně neměl přesnou mušku Cehlárik a Švédové se ubránili i při Pudasově vyloučení. V oslabení měl další příležitost De la Rose. Slováci se nedočkali snížení ani v tlaku už při plném počtu hráčů na ledě zakončeném Gernátovou střelou.

Na přelomu druhé a třetí části Seveřané ustáli další oslabení. Potom šel pykat na čtyři minuty Regenda, ale stav se neměnil, i když v oslabení mohl snížit Krištof. V 58. minutě při power play Slovenska zamířil do prázdné branky Carl Klingberg a zvýšil už na 4:0. V čase 58:18 sebral Hellbergovi čisté konto Slafkovský, který se trefil z pozice mezi kruhy z otočky. Sedmnáctiletý talent si připsal i třetí branku svého týmu na turnaji.

Skupina C:

Švédsko - Slovensko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Nordström (L. Bengtsson, Friberg), 19. Wallmark (Pudas, Tömmernes), 20. Friberg (Holm, Nordström), 58. C. Klingberg (Lander, Bromé) - 59. Slafkovský (Nemec). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Schräder (Něm.) - Obwegeser (Švýc.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 653.

Švédsko: Hellberg - Fantenberg, L. Bengtsson, Folin, Holm, Tömmernes, Pudas, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, Everberg, J. de La Rose - Friberg, Krüger, Nordström - Linnus Johansson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Slovensko: Tomek (21. Rybár) - Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Holešinský, L. Hudáček, Takáč - Zuzin, Krištof, Kelemen - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - K. Pospíšil. Trenér: Craig Ramsay.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. Finsko 1 1 0 0 0 6:2 3 3. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:3 0 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:10 0